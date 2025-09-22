عرض العلاقات الثقافية بين أذربيجان والصين في معرض طريق الحرير الثقافي الدولي

بكين، 23 سبتمبر، (أذرتاج)

افتتح المعرض الثقافي الدولي الثامن لطريق الحرير في مدينة دونهوانغ الصينية.

أفادت وكالة أذرتاج ان حوالي 1200 شخص من 97 بلدا و8 منظمات دولية شارك في المعرض المنظم تحت شعار "عمِّقِ التبادل بين الثقافات وعَزِّزِ التفاهم " بهدف تعزيز التعاون الثقافي بين البلدان الواقعة على طول طريق الحرير القديم وتوفير منصة جديدة للتبادل الثقافي من أجل تعزيز التفاهم بين الشعوب ونظمت على هامش المعرض 4 منتديات بمواضيع مختلفة، إضافة إلى عروض فنية لفرق من بلدان متعددة.

وشارك رئيس قسم اللغة الأذربيجانية في جامعة بكين للألسن الأجنبية أقشين علييف في منتدى بعنوان "الأساليب العملية لترويج ثقافة دونهوانغ دولياً" حيث قدم محاضرة حول أساليب الترجمة المتبادلة للمصطلحات ذات الحمولة الثقافية.

وتحدث المحاضر عن تاريخ العلاقات الثقافية بين الصين وأذربيجان، مشيرا بشكل خاص إلى دور الشعبين في بناء العلاقات الثقافية على طريق الحرير مؤكدا أن الترجمة الأكاديمية المتبادلة في العصر الحديث تساهم في تعزيز هذه العلاقات. كما قدّم بحثا حول الصعوبات التي تواجه ترجمة المصطلحات المتعلقة بثقافة دونهوانغ وطريق الحرير وأساليب التغلب عليها.