توقيع برنامج تعاون ثقافي مدته خمس سنوات بين أذربيجان وهنغاريا

باكو، 24 سبتمبر، (أذرتاج)

تم التوقيع على برنامج للتعاون الثقافي بين وزارتي الثقافة الأذربيجانية والهنغارية للفترة من 2025 إلى 2029 وجرت مراسم التوقيع في 24 سبتمبر خلال زيارة وزير الثقافة والابتكار الهنغاري بالاش هانكو باكو.

وجاء في بيان وزارة الثقافة الأذربيجانية أن البرنامج يشمل مختلف مجالات العلاقات الثقافية الثنائية، بما في ذلك رقمنة التراث الثقافي والصناعات الإبداعية والأدب والموسيقى والمسرح والسينما وأعمال المتاحف وغيرها من المجالات.