معرض باكو الدولي للكتاب يسجل مشاركة قياسية: النسخة الحادية عشرة تبدأ بموضوع "الإنسان التكنولوجي" ودولة قطر ضيف شرف

باكو، 1 أكتوبر، أذرتاج

افتتح معرض باكو الدولي الحادي عشر للكتاب أبوابه أمام القراء في مركز باكو إكسبو بتنظيم وزارة الثقافة وتتميز نسخة هذا العام التي تحمل شعار "الإنسان التكنولوجي: أسطورة الأمس وحدث اليوم" بكونها "قياسية" من حيث عدد المشاركين، إذ تشارك فيها 68 منظمة أجنبية من 23 بلدا بما في ذلك الولايات المتحدة وتركيا وإيطاليا وإندونيسيا و123 مؤسسة محلية ومن ضمنها وكالة أنباء أذربيجان الحكومية أذرتاج.

وأشار رئيس لجنة الثقافة بالبرلمان بولاد بلبل أوغلو في كلمته الافتتاحية إلى أن المعرض يبرز تطور صناعة النشر في أذربيجان ويعزز علاقاتها بالأدب العالمي بينما أكد رئيس أكاديمية العلوم الوطنية عيسى حبيب بكلي على الدور المهم للمعرض في تعزيز ثقافة القراءة وتبادل الآراء العلمية والأدبية.

ومن جانبها، شددت أمينة المظالم سبينه علييفا على أهمية المعارض الدولية في توسيع المعرفة القانونية وتنمية الثقافة القانونية في المجتمع. وأشار الكاتب الشعبي جنكيز عبد اللهييف إلى أن المعرض يلعب دور الجسر بين الكتاب والقراء.

وتحل دولة قطر ضيف شرف على المعرض هذا العام ممثلة بوفد واسع يعرض تراثها الثقافي الغني. وتشارك كل من إسبانيا والكويت وإندونيسيا في المعرض للمرة الأولى.

ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة 7 أيام ويتضمن أكثر من 220 فعالية بما في ذلك أيام توقيع ومحاضرات وورش عمل ولأول مرة، تم إنشاء منصات جديدة تتوافق مع الممارسات الدولية مثل منطقة التعاون وجدار الرسامين.

ويشار إلى أن الدخول إلى المعرض مجاني لجميع الزوار.