ممثلة السفارة: التعاون الثقافي بين إندونيسيا وأذربيجان آخذ في التوسع

باكو، 1 أكتوبر، (أذرتاج)

صرحت منسقة الإعلام والشؤون الاجتماعية والثقافية في السفارة الإندونيسية في أذربيجان واندا ويديا في حديث صحفي لمراسلة وكالة أذرتاج بأن معرض باكو الدولي الحادي عشر للكتاب يمثل فرصة قيّمة لنا جميعا لمشاركة ثقافة بلدينا وتقاليدهما ومعارفهما الغنية في مختلف المجالات.

وأضافت مسؤولة السفارة الإندونيسية أن مثل هذه الفعاليات تُهيئ الظروف المناسبة للشعوب المختلفة للتعرف على ثقافات بعضها البعض عن كثب وزادت "أعتقد أن هذا المعرض يُسهم في تعزيز العلاقات الودية وفي الوقت نفسه، له أهمية كبيرة في التعرف على المنشورات والكتب ونماذج التراث الثقافي المتنوعة للبلدان الأخرى المشاركة في المعرض وتعزيز التفاهم المتبادل والعلاقات الودية".