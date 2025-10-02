معرض باكو للكتاب يعمق التعاون الثقافي: افتتاح ركنين للأدب المغربي والكويتي في المكتبة الوطنية

باكو، 3 أكتوبر، أذرتاج

بهدف تعزيز العلاقات الثقافية الدولية استضافت المكتبة الوطنية الأذربيجانية ضمن فعاليات معرض باكو الدولي الحادي عشر للكتاب حفل افتتاح ركني الأدب للمملكة المغربية ودولة الكويت.

وشارك في الافتتاح ممثلون رفيعو المستوى من المكتبة الوطنية للمملكة المغربية والمكتبة الوطنية الكويتية ومكتبة الأمة الرئاسية التركية.

وأشار مدير المكتبة الوطنية الأذربيجانية البروفيسور كريم طاهروف إلى أن عدد أركان الأدب في المكتبة وصل بهذا الافتتاح إلى 22 ركناً مؤكدا أن هذه الأركان توفر للقراء فرصة فريدة للاطلاع على تاريخ وثقافة وجغرافيا وآداب تلك البلدان.

وتتميز هذه الأركان بميزة بالغة الأهمية وهي تزويدها بأجهزة حاسوب تمكن القراء من الوصول المباشر إلى المجموعات الغنية للكتب الإلكترونية في المكتبات الوطنية للبلدان المعنية.

ومن جانبها وصفت مديرة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية سميرة الماليزي ومديرة المكتبة الوطنية الكويتية سهام العزمي هذين الركنين بأنهما تجسيد للصداقة العميقة والحوار بين الثقافات بين أذربيجان وبلديهما.