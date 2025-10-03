"فينيسيا الصغيرة" في باكو: وجهة ترفيهية رئيسية منذ عام 1960

باكو، 4 أكتوبر، أذرتاج

يظل مجمع "فينيسيا الصغيرة" الواقع في المتنزه الوطني على ساحل بحر الخزر في باكو، أحد أماكن الاستجمام المفضلة في العاصمة وقد أُنشئ هذا المكان الذي يعمل منذ عام 1960 مستوحى من مدينة البندقية (فينيسيا) الإيطالية.

ويبلغ الطول الإجمالي لقنوات المجمع 1350 متر بعمق 3ر1 متر ويتم استخدام 7 آلاف متر مكعب من المياه لملئها وتبلغ مساحة "فينيسيا الصغيرة" الكلية 9740 متر مربع.

ويمكن للزوار استئجار قوارب صغيرة للتنزه والاستمتاع بالمناظر المحيطة.