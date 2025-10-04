وزير الثقافة يزور جناح أذرتاج لدى معرض باكو الدولي الـ11 للكتاب

باكو، 5 أكتوبر، أذرتاج

تستمر فعاليات معرض باكو الدولي الحادي عشر للكتاب.

وزار وزير الثقافة الأذربيجاني عادل كريملي جناح وكالة أنباء أذربيجان الحكومية أذرتاج شريك المعرض الإعلامي.

وشارك الوزير كريملي خلال اجتماع آراءه وتوصياته بشأن مسائل التوفير الإعلامي للمعرض وأهمية الشراكة الإعلامية ومشاريع مشتركة مستقبلية فيما أشاد الوزير كريملي بفعاليات أذرتاج المنفذة ضمن المعرض الدولي مؤكدا أن الوكالة تلعب دورا نشطا في حياة البلد الثقافي.