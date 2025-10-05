تجسيد روح النصر في معرض باكو للكتاب الحادي عشر: نفحات "قراباغ" في جناح أذرتاج – فيديو

باكو، 5 أكتوبر، أذرتاج

عمّت أجواء احتفالية جناح وكالة أنباء أذربيجان الحكومية أذرتاج الشريك الإعلامي لمعرض باكو الدولي الحادي عشر للكتاب وذلك عشية الذكرى الخامسة لنصر أذربيجان التاريخي.

وقدم زوار الجناح الموسيقيون وهم أوركسترا الآلات الشعبية من مدرسة الموسيقى رقم 24 بقيادة طالبة الدكتوراه في المعهد الموسيقي الوطني الأذربيجاني نصيبة جعفروفا عرضاً مذهلاً.

وركزت الأوركسترا بشكل خاص على الأعمال التي تحمل موضوع قراباغ وشملت المقطوعات المقدمة أعمالاً ذات روح وطنية عالية مثل "قراباغ" لبهرام نصيبوف و"مسيرة حرس الحدود" و"قايتاغي" لسعيد رستموف.

ومن الممكن مشاهدة فيديو العرض المذهل عبر الرابط: https://video.azertag.az/files/video/2025/3/17596767014512648448.mp4