ليلى علييفا تحضر عرض فيلم "هيركان" الوثائقي في غابالا

غابالا، 30 أكتوبر، أذرتاج

شاركت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ومؤسسة ورئيسة الجمعية الأهلية "إيديا" للحوار الدولي من اجل حماية البيئة ليلى علييفا في حفل تقديم الفيلم الوثائقي "هيركان" الذي أُقيم في مركز حيدر علييف للمؤتمرات في غابالا يوم 29 أكتوبر.

ويُعد الفيلم أحدث عمل ضمن مشروع "12 معجزة أذربيجان" الخاص بجمعية إيديا وهو مخصص لحديقة هيركان الوطنية إحدى جواهر الطبيعة في البلد ويتناول الفيلم النظام البيئي الفريد للحديقة وحيواناتها ونباتاتها النادرة وكذلك جهود حمايتها والمخرج إيغور بيشنيوف.

وتم بمبادرة ليلى علييفا إنتاج ما مجموعه ثمانية أفلام وثائقية حتى الآن ضمن هذا المشروع مما يسهم بشكل كبير في الترويج لتراث أذربيجان الطبيعي الغني ويشمل المشروع 12 حديقة وطنية ذات أهمية كبيرة لحفظ الطبيعة وهي أق كول وشروان وهيركان وآلتي أغاج وأبشرون وشاهداغ وجويجول وسامور يالاما وقيزيل أغاج وأخار باخار وإيليصو وزنكزور.