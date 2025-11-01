ليلى علييفا تشارك في مؤتمر "إيكو مايند 2025" في باكو

باكو، 2 نوفمبر، أذرتاج

شاركت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ومؤسِسة ورئيسة جمعية "إيديا" للحوار الدولي من اجل حماية البيئة ليلى علييفا 2 نوفمبر في مؤتمر "إيكو مايند 2025" الذي عقد في المدرسة الأوروبية الأذربيجانية.

ونُظم المؤتمر بالتعاون بين جمعية "إيديا" والمدرسة الأوروبية الأذربيجانية ويهدف إلى تعزيز المسؤولية البيئية بين الأطفال والشباب وتشجيع المعرفة البيئية ونمط التفكير الأخضر في العملية التعليمية بالمدارس.

وفي بداية المؤتمر قامت ليلى علييفا بجولة في معرض للأعمال اليدوية لطلاب المدارس التي تعكس أفكارهم في المشاكل البيئية وحلولها وطرق حماية الطبيعة.

وفي كلمتها الافتتاحية أكدت ليلى علييفا على أهمية مشاركة الشباب النشطة في المبادرات البيئية وضرورة تحملهم للمسؤولية في حماية البيئة مشددة على أن "نشأة كل طالب على القيم البيئية هو ضمان لمستقبل أخضر للبلاد".

وشارك في المؤتمر أكثر من 450 مشاركاً من 30 جامعة و 20 مدرسة حكومية و 21 مؤسسة تعليمية خاصة ودولية ومن المتوقع أن يصبح مؤتمر "إيكو مايند 2025" الذي يُنظم لأول مرة منصة تقليدية جديدة للتعاون البيئي في مجال التعليم مستقبلاً.