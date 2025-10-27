15. Sitzung der aserbaidschanisch-belarussisch Regierungskommission in Baku

Baku, 27. Oktober, AZERTAC

Am 28. Oktober findet in Baku die 15. Sitzung der gemeinsamen aserbaidschanisch- belarussischen Regierungskommission für wirtschaftliche Zusammenarbeit statt.

Laut der Auskunft des Ministerkabinetts gegenüber AZERTAC werden die Sitzung von der aserbaidschanischen Seite Vizepremier und Ko-Vorsitzender der Kommission Samir Scharifov sowie von der belarussischen Seite Vizepremier und Ko-Vorsitzende Natalja Petkewitsch leiten.

Diskutiert wird die Umsetzung der Roadmap für die Zusammenarbeit 2024–2025. Außerdem sollen Möglichkeiten für gemeinsame Projekte in den Bereichen Industrie, Landwirtschaft, Maschinenbau, Stadtwirtschaft, Pharmazie, berufliche Bildung, Transport-Logistik, Handel und Investitionen geprüft werden.

Am 29. Oktober ist ein Besuch in den Bezirken Füsuli und Aghdam geplant, bei dem mehrere Projekte besichtigt werden sollen.