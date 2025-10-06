3. GUS-Spiele: Aserbaidschanische Boxer schließen Turnier mit 24 Medaillen

Jewlach, 6. Oktober, AZERTAC

Im Olympischen Sportkomplex Jewlach fanden die Finalkämpfe im Boxen der Jungen im Rahmen der 3. GUS-Spiele statt.

Wie AZERTAC berichtet, traten die aserbaidschanischen Boxer erfolgreich auf und konnten mehrere Goldmedaillen erringen.

Gardasch Rahimov (46 kg), Ali Aliyev (48 kg), Ali Abasli (52 kg), Schahin Aslanov (60 kg) und Safdar Mammadzade (+80 kg) besiegten ihre Gegner in den Finalkämpfen und stieg auf das höchste Podium des Turniers.

Weitere Goldmedaillen gingen an: den Tadschiken Behruz Umarov (50 kg), die Usbeken Bekhruzjon Rakhataliyev (54 kg), Bobomurod Boymirzayev (57 kg), Dilshod Akhmadjanov (63 kg), Oybekjon Abdurakhimov (70 kg) und Kurshidbek Jurayev (75 kg), sowie die Russen Maxim Sobolev (66 kg) und Astemir Karayev (80 kg).

Darüber hinaus sicherten sich folgende aserbaidschanische Boxer Bronzemedaillen: Ali Rushanov (46 kg), Aykhan Hasanov (50 kg), Raul Heydarli (57 kg), Aflatun Ismiyev (57 kg), Toghrul Guliyev (60 kg), Khagverdi Hasanov (63 kg), Adil Zalov (70 kg), Shukar Aliyev (75 kg) und Ismayil Valiyev (80 kg).

Zur Erinnerung: Die aserbaidschanischen Boxerinnen schlossen das Turnier am Samstag mit 1 Gold-, 5 Silber- und 4 Bronzemedaillen.

Damit gewannen die Boxer aus Aserbaidschan insgesamt 24 Medaillen bei diesem Turnier.