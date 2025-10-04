3. GUS-Spiele: Aserbaidschanische Karatekas schließen Turnier mit 16 Medaillen ab
Mingachevir, 4. Oktober, AZERTAC
Die Karate-Wettkämpfe der 3. GUS-Spiele sind zu Ende gegangen.
Wie AZERTAC berichtete, schlossen unsere Karatekas den Wettkampf mit insgesamt 16 Medaillen ab. Davon sind 6 Gold-, 3 Silber- und 7 Bronzemedaillen.
Am zweiten Wettkampftag der im Mingachevir-Olympiazentrum “Kür” ausgetragenen Wettbewerbe holten Turgut Hasanov (84 kg), Irina Zaretska (68 kg) und Farid Aghayev (75 kg) Goldmedaillen.
Asiman Gurbanli (+84 kg) sicherte sich Silber, während Aysu Aliyeva (61 kg), Farid Schahbazli (84 kg) und Raschid Süleymanov (75 kg) Bronzemedaillen gewannen.
Zuvor hatten Madina Sadigova (55 kg), Nuran Rzazade (67 kg) und Roman Heydarov (im Einzel-Kata-Wettbewerb) den ersten Platz belegt und stiegen auf das höchste Podium des Turniers.
Farid Savadov (60 kg) und Nazrin Piriyeva (55 kg) holten Silber, während Inji Azizova (50 kg), Aslan Dostuyev (67 kg), Ramila Heydarova und Rövschan Aliyev (beide im Einzel-Kata-Wettbewerb) Bronzemedaillen gewannen.
Die 3. GUS-Spiele, an denen 1624 Sportlerinnen und Sportler aus 13 Ländern teilnehmen, gehen am 8. Oktober zu Ende.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Formel-1-Revolution gefordert
- [17:41]
Zwei weitere Medaillen für Aserbaidschan bei den GUS-Spielen
- 03.10.2025 [20:58]
Neue moderne Schule in Göytepe eröffnet
- 03.10.2025 [20:41]
3. GUS-Spiele: Aserbaidschans Karate-Team gewinnt neun Medaillen
- 03.10.2025 [20:22]
3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Freistilringer gewinnt Bronze
- 03.10.2025 [19:56]
Chikungunya-Virus breitet sich in Italien weiter aus
- 03.10.2025 [17:46]
Aserbaidschanischer Turner feiert seine Goldmedaille bei den 3. GUS-Spielen
- 03.10.2025 [15:33]
Ölpreis an Börsen legt zu
- 03.10.2025 [13:28]
Tesla erzielt Verkaufsrekord dank auslaufender Elektroprämie
- 03.10.2025 [13:19]
Aserbaidschans Präsident: Deutschland ist ein wichtiger Partner für uns
- 03.10.2025 [12:19]
Europa League: VfB Stuttgart verliert in Basel
- 03.10.2025 [11:55]
Aktueller Preis Azeri Light in US-Dollar
- 03.10.2025 [11:03]
GUS-Spiele: Erste Medaillengewinner im Trampolinturnen stehen fest
- 02.10.2025 [21:03]
GUS-Spiele: Sechs aserbaidschanische Boxerinnen im Finale
- 02.10.2025 [20:41]
Aserbaidschanisches Badminton-Team belegt dritten Platz bei den GUS-Spielen
- 02.10.2025 [20:36]
Aserbaidschan und Japan führen politische Konsultationen durch
- 02.10.2025 [20:08]
3. GUS-Spiele: Medienvertreter besuchen Schuscha und Khankendi im Rahmen
- 02.10.2025 [18:22]
Aserbaidschanisches Schwimmteam gewinnt 13 Medaillen bei den 3. GUS-Spielen
- 02.10.2025 [17:51]
Tote bei Messerangriff auf Synagoge bei Manchester
- 02.10.2025 [17:28]
Präsident Ilham Aliyev gratuliert FC Qarabağ
- 02.10.2025 [16:09]
Champions League: FC Barcelona setzt seine PSG-Krise fort
- 02.10.2025 [15:10]
3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Schwimmer holt Gold
- 02.10.2025 [13:39]
12.000 Jahre alte Felsmalereien in Saudi-Arabien entdeckt
- 02.10.2025 [12:42]
Preis für Azeri Light gesunken
- 02.10.2025 [12:13]
Weltmarkt: Ölpreise gestiegen
- 02.10.2025 [10:38]
Madagaskar: Proteste gegen Stromausfälle und Armut
- 01.10.2025 [20:40]
Aserbaidschan und FAO erörtern Umweltfragen
- 01.10.2025 [20:27]
Azerenerji und Masdar besprechen Projekte in Aserbaidschan
- 01.10.2025 [20:15]
Baku wird Gastgeber des D-8-Dialogs zu Klima und Städten sein
- 01.10.2025 [20:03]
Aserbaidschanische Schützen schließen 3. GUS-Spiele mit neun Medaillen
- 01.10.2025 [19:38]
Nike rechnet mit Kosten von 1,5 Milliarden Dollar
- 01.10.2025 [18:22]
Steigende Opferzahlen nach schwerem Erdbeben auf den Philippinen
- 01.10.2025 [17:22]