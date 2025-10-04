3. GUS-Spiele: Aserbaidschanische Karatekas schließen Turnier mit 16 Medaillen ab

Mingachevir, 4. Oktober, AZERTAC

Die Karate-Wettkämpfe der 3. GUS-Spiele sind zu Ende gegangen.

Wie AZERTAC berichtete, schlossen unsere Karatekas den Wettkampf mit insgesamt 16 Medaillen ab. Davon sind 6 Gold-, 3 Silber- und 7 Bronzemedaillen.

Am zweiten Wettkampftag der im Mingachevir-Olympiazentrum “Kür” ausgetragenen Wettbewerbe holten Turgut Hasanov (84 kg), Irina Zaretska (68 kg) und Farid Aghayev (75 kg) Goldmedaillen.

Asiman Gurbanli (+84 kg) sicherte sich Silber, während Aysu Aliyeva (61 kg), Farid Schahbazli (84 kg) und Raschid Süleymanov (75 kg) Bronzemedaillen gewannen.

Zuvor hatten Madina Sadigova (55 kg), Nuran Rzazade (67 kg) und Roman Heydarov (im Einzel-Kata-Wettbewerb) den ersten Platz belegt und stiegen auf das höchste Podium des Turniers.

Farid Savadov (60 kg) und Nazrin Piriyeva (55 kg) holten Silber, während Inji Azizova (50 kg), Aslan Dostuyev (67 kg), Ramila Heydarova und Rövschan Aliyev (beide im Einzel-Kata-Wettbewerb) Bronzemedaillen gewannen.

Die 3. GUS-Spiele, an denen 1624 Sportlerinnen und Sportler aus 13 Ländern teilnehmen, gehen am 8. Oktober zu Ende.