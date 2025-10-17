4. Sitzung des Asiatischen Kulturrats der ICAPP in Baku

Baku, 17. Oktober, AZERTAC

Am 17. Oktober hat in Baku die 4. Sitzung des Asiatischen Kulturrats der Internationalen Konferenz Asiatischer Politischer Parteien (ICAPP) begonnen.

Zu Beginn wurde die Nationalhymne der Republik Aserbaidschan gespielt.

Wie AZERTAC berichtet, verlas der Leiter der Abteilung für politische Parteien und Beziehungen zur gesetzgebenden Gewalt im Präsidialamt, Adalat Valiyev, bei der Eröffnung der Sitzung die Ansprache des Präsidenten der Republik Aserbaidschan und Vorsitzenden der Partei Neues Aserbaidschan Ilham Aliyev, an die Teilnehmer der Sitzung. Die Ansprache widmete sich dem Thema „Von nationaler Vielfalt zur globalen Solidarität: Die Rolle der Kultur in der neuen Weltordnung“.

An der Sitzung nehmen hochrangige Delegationen aus Asien und anderen Regionen sowie bekannte Persönlichkeiten aus den Bereichen Kultur und Politik teil.

Im Rahmen der Sitzung werden die regionale Zusammenarbeit, kulturelle Diplomatie und zukünftige Richtungen der Multikulturalitätspolitik diskutiert.

Am Ende der 4. Sitzung des Asiatischen Kulturrats der ICAPP wird erwartet, dass eine gemeinsame Erklärung angenommen wird.