Präsident Ilham Aliyev empfängt Delegation um NATO-Oberbefehlshaber VIDEO

Baku, 6. Februar, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 6. Februar hat der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, eine Delegation um den Kommandeur der NATO- und US-Truppen in Europa, Tod D. Wolters, zum Gespräch empfangen, gibt AZERTAC bekannt.

Präsident Ilham Aliyev erinnerte beim Gespräch an sein letztes Treffen mit Tod D. Wolters im vorigen Jahr. Wir hatten eine gute Gelegenheit, unsere Zusammenarbeit zu besprechen, fügte der Staatschef hinzu. Präsident Ilham Aliyev sagte: “Ich freue mich sehr darüber, dass die Treffen zwischen den NATO- und russischen Militärkommandeuren in Baku bereits zu Tradition geworden ist. Wir sind der NATO und Russland sehr dankbar, dass sie Aserbaidschan als Treffpunkt gewählt haben. Ich halte es für eine richtige Entscheidung. Gleichzeitig bezeichnen wir dies als Respekt und Vertrauen zu uns. Ich bin mir sicher, dass das heutige Treffen mit Ihrem Kollegen sehr fruchtbar sein und zur Stärkung des Friedens, der Sicherheit und Stabilität in der Welt und in unserer Region beitragen wird.“

Präsident Ilham Aliyev äußerte sich zufrieden über den aktuellen Stand der bilateralen Beziehungen und erinnerte an seine Besuche im NATO-Hauptquartier und Treffen mit verschiedenen Sekretären. Mein letztes Treffen mit Generalsekretär Stoltenberg war sehr fruchtbar und erfolgreich, hob er hervor. Der Präsident sprach auch die Beteiligung Aserbaidschans an friedenserhaltenden Operationen in Afghanistan an und machte darauf aufmerksam, dass die aserbaidschanische Friedensmission seit fast 20 Jahren im Nato-Einsatz in Afghanistan ist. Wir haben auch die Anzahl von Soldaten erhöht. Außerdem haben wir vor kurzem die Eisenbahnstrecke Baku-Tbilissi-Kars eröffnet. Wir freuen uns auch darüber, dass ein bürgerfreundliches Zentrum für öffentliche Dienstleistungen “ASAN xidmət“ in Afghanistan eröffnet haben. In diesem bürgerfreundlichen Zentrum werden knapp 300 Verwaltungsdienstleistungen zügig und transparent bearbeitet, sagte der Staatschef. Der afghanische Präsident machte sich mit diesem Bürgerservice vertraut, als er hier zu Besuch war, und bat uns um den Aufbau dieses Systems in Afghanistan.

Wir werden unsere zivile Unterstützung und Partnerschaft mit der NATO fortsetzen. Mein Assistent Hikmat besuchte vor kurzem das NATO-Hauptquartier. Er teilte mir mit, dass der Besuch sehr erfolgreich war. Alle Botschafter, die er traf, sagten angenehme Worte an die Adresse unseres Landes und betrachteten Aserbaidschan als zuverlässigen Partner und sprachen den Beitrag von unserem Land zu zukünftigen friedenserhaltenden Operationen in Afghanistan.

Der Kommandeur der NATO- und US-Truppen in Europa Tod D. Wolters äußerte sich lobend über eine führende Position Aserbaidschans zu den Sicherheits- und Friedensfragen sowie über Aserbaidschans Beiträge zur Mission "Resolute Support" (RS) in Afghanistan. Vor kurzem hatte ich die Gelegenheit, mich mit Ihrem Stabschef zu treffen, und vor kurzem habe ich mit einem Feldkommandeur in Afghanistan über den Einsatz von Soldaten am internationalen Flughafen Hamid Karzai gesprochen. Dies hat große Auswirkungen auf unsere Bemühungen zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus und der Verhinderung der Einwanderung terroristischer Gruppen ins Land. Ich denke, dass die Friedensmission weiterhin gut funktioniert und Ihre Soldaten ein großer Teil dieser Mission ist, so Tod D. Wolters.