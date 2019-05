Präsident Ilham Aliyev empfängt Minister für Arbeit und sozialen Schutz Russlands VIDEO

Baku, 24. Mai, AZERTAC

Heute hat der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, den Minister für Arbeit und sozialen Schutz der Russischen Föderation, Maxim Topilin, zum Gespräch empfangen, wie AZERTAC berichtete.

Die Seiten unterstrichen, dass sich die bilateralen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Russland fast in allen Bereichen erfolgreich entwickeln. Sie diskutierten die Beziehungen im Bereich der sozialen Sicherheit und hoben die Notwendigkeit eines Erfahrungsaustauschs auf diesem Gebiet hervor.

Im Laufe des Gesprächs sprachen die Seiten auch über die Reformen, die in verschiedenen Richtungen der sozialen Sphäre in Aserbaidschan und Russland durchgeführt werden. Man betonte, dass es gute Möglichkeiten für den Erfahrungsaustausch gibt. Darüber hinaus wurde die Bedeutung eines Abkommens, dass zwischen den zuständigen Ministerien der beiden Länder im Rahmen des Besuchs von Maxim Topilin in Aserbaidschan unterzeichnet werden soll.

Beim Gesprächs tauschten sich die Seiten über die Aussichten einer Zusammenarbeit aus.