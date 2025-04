Am 7. April ist Weltgesundheitstag

Baku, 7. April, AZERTAC

Deswegen wurde am 7. April 1948 die World Health Organization (WHO) gegründet, die jährlich am Gründungstag den World Health Day (Weltgesundheitstag) ausrichtet. Dieser Aktionstag will weltweit auf bestehende oder drohende Gesundheitsprobleme aufmerksam machen und die Wichtigkeit globaler Gesundheit betonen.

Geschichte und Hintergrund des Weltgesundheitstags

Hauptveranstalter des Weltgesundheitstags ist die WHO, eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen (UN) in New York. Die WHO koordiniert für den Weltgesundheitstag weltweit Aktionen und Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit nationalen Gesundheitsbehörden, Nichtregierungsorganisationen, Gesundheitseinrichtungen und anderen Akteuren.

Der Weltgesundheitstag soll helfen, wichtige globale Gesundheitsfragen, etwa bei der Bekämpfung von Epidemien, zentral zu steuern. Themen wie Immunisierung, Bluthochdruck, Kindersterblichkeit oder Diabetes wurden dafür im Laufe der Jahrzehnte auch schon mehrfach aufgegriffen.

Was ist das Ziel der WHO? - Die Weltgesundheitsorganisation WHO ist eine spezialisierte Agentur der Vereinten Nationen (UN), die sich auf internationale öffentliche Gesundheit konzentriert. Sie wurde am 7. April 1948 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Genf, Schweiz.

Hauptziele der WHO sind die Förderung der internationalen Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich, die Überwachung und Verbesserung der Gesundheit der Weltbevölkerung, die Entwicklung von Gesundheitsrichtlinien und die Unterstützung von Ländern bei der Stärkung ihrer Gesundheitssysteme.

Doch nicht nur das! Sie sind auch an der Bekämpfung von globalen Gesundheitsrisiken beteiligt, wie zum Beispiel Ausbrüche von Krankheiten und Pandemien.

Die WHO spielt eine entscheidende Rolle bei der Koordinierung von internationalen Reaktionen auf Gesundheitsbedrohungen und bei der Bereitstellung von technischer Unterstützung und Ressourcen für Länder in verschiedenen Gesundheitsfragen (Bild).

Wo wird der Weltgesundheitstag gefeiert? - Der Weltgesundheitstag wird weltweit in vielen Ländern gefeiert. Da die WHO eine internationale Organisation ist, werden die jeweiligen Veranstaltungen auf globaler, regionaler und nationaler Ebene organisiert. Die Aktivitäten können von Land zu Land variieren, abhängig von den aktuellen Gesundheitsproblemen und Prioritäten.

Wie wird der Weltgesundheitstag gefeiert? - Zu den jährlichen Feierlichkeiten gehören viele öffentliche Informationsveranstaltungen, Gesundheitskampagnen, medizinische Screenings, aber auch Workshops, Seminare und Vorträge für Fachleute aus dem Gesundheitswesen.

Die WHO veröffentlicht jedes Jahr ein bestimmtes Motto für den Weltgesundheitstag, das globale Bedeutung hat und dessen Behandlung dann als Leitfaden für Aktivitäten und Diskussionen dient.

Das sind die Ziele des Weltgesundheitstags - Menschen sollen am Weltgesundheitstag ermutigt werden, sich aktiv an der Entwicklung des Gesundheitswesens zu beteiligen, ihr Wissen über Gesundheitsfragen zu erweitern und selber gesunde Lebensgewohnheiten zu entwickeln.

Möglichst viele Menschen sollen Zugang zu hochwertiger Gesundheitsversorgung bekommen. Außerdem soll durch den Weltgesundheitstag weltweit das Bewusstsein für generelle Gesundheitsfragen geschärft werden.

Es geht dabei vor allem um den Gedanken der gemeinsamen Anstrengung zum Wohl aller Menschen.