ANAMA: Vorige Woche mehr als 1500 Blindgänger gefunden und entschärft

Baku, 13. Oktober, AZERTAC

In der Zeit vom 6. bis 12. Oktober führte die aserbaidschanische Minenräumungsbehörde (ANAMA) Minenräumungsoperationen in den Bezirken Tartar, Aghdara, Kelbadschar, Aghdam, Chodschali, Khankendi, Chodschawänd, Latschin, Schuscha, Füsuli, Gubadli, Jabrayil/Dschäbrayil und Zangilan durch.

Laut ANAMA führten die Einsätze zur Entdeckung und Neutralisierung von 118 Antipersonenminen, 11 Panzerabwehrminen und 1.406 Blindgängern (nicht explodierte Kampfmittel).

Während des Berichtszeitraums wurden insgesamt 1497,5 Hektar Land von Minen und Blindgängern geräumt.