Annalena Baerbock: Jedes zehntel Grad Erderwärmung macht Schäden einfach immer teurer

Baku, 22. November, AZERTAC

„Es sind entscheidende Stunden auf der Klimakonferenz. Wie im Sport werde es in dieser Phase "auch meistens ruppiger". In diesem Fall würde man sagen, wir nähern uns der Crunch Time und wie das in einer Crunch Time so üblich ist, die Uhr tickt unerbärmlich und dann wird das Spiel auch meistens ruppiger. Und alle Expertinnen und Experten hier im Raum, die schon auf vielen Klimakonferenzen waren, die wissen, dass das bei so gut wie jeder Klimakonferenz der Fall war und auch jetzt wieder ist. Und das ist gut so, denn was wir bisher an Textvorlagen hatten, war definitiv noch nicht so, dass wir sagen konnten, wir können jetzt beruhigt nach Hause fahren“, sagte dies Frau Baerbock auf der Pressekonferenz, sagte die deutsche Bundesministerin Annalena Baerbock am Freitag auf einer Pressekonferenz in der aserbaidschanischen Hauptstadt.

„Klar war von Anfang an, diese Klimakonferenz, das ist vor allem eine Finanzierungskonferenz, die deutlich macht, wie wir vor allen bis 2035 mit diesen unglaublichen Klimaherausforderungen, den Schäden und Verlusten, aber auch den unglaublichen Anpassungsmaßnahmen gemeinsam und vor allem klimagerecht umgehen können.

Klar war auch, aber immer ebenso, dass Klimafinanzierung nicht ohne CO2-Reduzierung funktioniert, weil wir können die Schäden auf dieser Welt überhaupt gar nicht mehr bezahlen, wenn wir nicht schnellstens in Richtung 1,5 Grad Fahrt kommen, weil jedes zehntel Grad Erderwärmung macht die Schäden einfach immer teurer.

Und daher war es für uns gerade als europäische Delegation so essentiell, dass wir das, was wir in Dubai erreicht haben, hier bei der Frage von Minderung bei Mitigation festschreiben und darauf dann die weitere Klimafinanzierung für die Zukunft aufbauen können.

Offensichtlich sind manche mit einem anderen Ziel angereist, nämlich das zurückzudrehen, was wir gerade bei der Frage Minderung letztes Jahr in Dubai erreicht haben.

Klimafinanzierung funktioniert aber nicht ohne CO2-Minderung und CO2-Minderung braucht die Klimafinanzierung, damit alle sie auch leisten können“, so Baerbock.