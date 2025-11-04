Aserbaidschan richtet Generalversammlung der European Deaf Sports Organisation (EDSO)
Baku, 4. November, AZERTAC
Die Generalversammlung der Europäischen Gehörlosensport-Organisation (EDSO) soll im Jahr 2027 in Aserbaidschan stattfinden. Das sagte Namig Novruzov, Generalsekretär des Aserbaidschanischen Deaflympics-Komitees, bei einer Pressekonferenz.
Er wies darauf hin, dass das Komitee im Land auch verschiedene soziale Projekte umsetzt.
„Ziel ist es, das Bewusstsein für den Sport unter Kindern und Jugendlichen mit Hörbeeinträchtigungen zu stärken sowie ihre körperliche und psychologische Entwicklung zu fördern. Es wurde eine enge Zusammenarbeit mit spezialisierten Schulen und öffentlichen Vereinigungen aufgebaut, und in verschiedenen Regionen werden neue Sportprogramme entwickelt“, fügte Novruzov hinzu.
