Aserbaidschan und Algerien erörtern bilaterale und multilaterale Zusammenarbeit

Baku, 4. November, AZERTAC

Im Rahmen seines offiziellen Besuchs in Algerien traf Jeyhun Bayramov, Außenminister Aserbaidschans, am 4. November mit Ahmed Attaf, Minister für Staat, Außenangelegenheiten, nationale Gemeinschaft im Ausland und afrikanische Angelegenheiten Algeriens, zusammen.

Nach einem Einzelgespräch setzten die Minister die Diskussionen in einem erweiterten Format mit den Delegationen beider Länder fort.

Die Gespräche konzentrierten sich auf aktuelle Themen der bilateralen und multilateralen Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Algerien sowie auf regionale und globale Entwicklungen und die Lage im Nahen Osten.

Die Beamten hoben den aktuellen Stand der aserbaidschanisch-algerischen Beziehungen hervor, die auf gegenseitigem Vertrauen und gemeinsamen Werten basieren, und betonten, dass gegenseitige Besuche zur Stärkung der zwischenstaatlichen Beziehungen beitragen.

Die Außenminister unterstrichen die Bedeutung politischer Konsultationen, die im April dieses Jahres zwischen den Außenministerien der beiden Länder stattfanden, sowie die Treffen der Außenminister zur umfassenden und systematischen Weiterentwicklung der Zusammenarbeit.

Sie würdigten die Zusammenarbeit in internationalen Organisationen, darunter die Vereinten Nationen (UN), die Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) und die Bewegung der Blockfreien Staaten (NAM). Die Minister betonten zudem die Bedeutung Aserbaidschans als Gastgeber hochrangiger regionaler und globaler Veranstaltungen, darunter der bevorstehende OIC-Gipfel und das 13. Welt-Stadtforum (WUF13), das 2026 in Baku stattfinden wird.

Bei dem Treffen wurden Möglichkeiten der Zusammenarbeit in Bereichen wie Handel, Investitionen, Öl und Gas sowie erneuerbare Energien geprüft. Zudem wurden der Ausbau von Austauschprogrammen im Bildungs- und Kulturbereich sowie die verstärkte Nutzung des Tourismuspotentials zur Annäherung der Völker beider Länder erörtert.

Minister Bayramov informierte seinen algerischen Amtskollegen über die neuesten Entwicklungen nach dem Konflikt in der Region sowie über die großangelegten Wiederaufbauarbeiten, die in den befreiten Gebieten Aserbaidschans durchgeführt werden.

Weitere bilaterale und multilaterale Themen von gemeinsamem Interesse wurden ebenfalls besprochen.

Anschließend unterzeichneten die Außenminister ein Abkommen zwischen den Regierungen Aserbaidschans und Algeriens über die Bildung einer gemeinsamen Kommission für Handels-, Wirtschafts-, Wissenschafts- und technische Zusammenarbeit.

Laut den Ministern dient dieses Dokument als zentrales Instrument zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern.