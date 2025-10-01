Aserbaidschan und Australien erörtern Möglichkeiten zur Ausweitung der bilateralen Beziehungen

Baku, 1. Oktober, AZERTAC

Die Vorsitzende der Nationalversammlung Aserbaidschans, Sahiba Gafarova, hat sich am Rande des 11. G20-Gipfels der Parlamentspräsidenten (P20) in Kapstadt mit der Präsidentin des australischen Senats, Sue Lines, getroffen.

Be dem Treffen betonten beide Seiten die Bedeutung von Plattformen wie dem P20-Gipfel, die Gelegenheiten zum Dialog über bilaterale und multilaterale Zusammenarbeit bieten.

Man tauschte Meinungen über die Stärkung der Beziehungen zwischen beiden Ländern und ihren Parlamenten aus. Dabei wurde hervorgehoben, dass Aserbaidschan und Australien trotz der geografischen Entfernung freundschaftliche Beziehungen pflegen. Die bestehenden politischen Kontakte beider Länder schaffen eine Grundlage für den Ausbau der parlamentarischen Zusammenarbeit.

Beide Seiten hoben hervor, dass die Zusammenarbeit zwischen den Parlamenten einen positiven Einfluss auf die weiteren bilateralen Beziehungen ausübt.

Darüber hinaus fand ein Austausch über weitere Fragen von gemeinsamem Interesse statt.