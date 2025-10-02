Aserbaidschan und Japan führen politische Konsultationen durch

Baku, 2. Oktober, AZERTAC

Die Außenministerien von Aserbaidschan und Japan führten politische Konsultationen in Baku durch.

Die aserbaidschanische Delegation wurde von stellvertretendem Außenminister Elnur Mammadov geleitet, während die japanische Seite von Masaki Ishikawa, dem stellvertretenden Generaldirektor des Europäischen Büros im Außenministerium und Sonderbeauftragten für Zentralasien, den Kaukasus und GUAM, vertreten wurde.

Während der Konsultationen tauschten die Parteien Meinungen zur Zusammenarbeit in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Investitionen, Handel, Bildung, Kultur, humanitäre Angelegenheiten, Energie, Umwelt, Klima und Tourismus sowie in weiteren Bereichen aus.

Im Verlauf des Gesprächs wurde die Bedeutung der weiteren Stärkung der bilateralen Beziehungen, die Erörterung regionaler Fragen zur Förderung des gegenseitigen Verständnisses und die Fortsetzung der Zusammenarbeit innerhalb internationaler Organisationen.

Stellvertretender Minister Elnur Mammadov informierte seinen Gesprächspartner zudem ausführlich über die Friedensagenda Aserbaidschans, den Versöhnungsprozess mit Armenien, Wiederaufbau- und Entwicklungsinitiativen in den befreiten Gebieten sowie laufende Investitionsprojekte.