Aserbaidschan und Kasachstan prüfen Zusammenarbeit im Medienbereich

Baku, 16. April, AZERTAC

Ahmad Ismayilov, Exekutivdirektor der Agentur für Medienentwicklung Aserbaidschans, traf am Rande des zweiten zentralasiatischen Medienforums in Astana mit Aida Balayeva, der kasachischen Ministerin für Kultur und Information, zusammen.

Die Seiten sprachen während des Gesprächs die Bedeutung der weiteren Vertiefung der Zusammenarbeit im Bereich der Informationssicherheit, der bilateralen Beziehungen sowie der Umsetzung neuer gemeinsamer Initiativen an. Zudem erörterten die Gesprächspartner konkrete Schritte zur Umsetzung von Memorandum of Understanding, insbesondere in den Bereichen der Weiterbildung von Medienfachleuten und Bekämpfung der Desinformation.