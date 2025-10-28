Aserbaidschan und Rumänien stärken interparlamentarische Beziehungen

Baku, 28. Oktober, AZERTAC

Die aserbaidschanische Parlamentssprecherin Sahiba Gafarova traf mit dem Präsidenten des rumänischen Senats Mircea Abrudean, im Rahmen der internationalen Parlamentarierkonferenz zum 30. Jahrestag der Verfassung Aserbaidschans.

Im Verlauf des Gesprächs wurde die enge strategische Partnerschaft zwischen den beiden Ländern hervorgehoben. Besonderes Augenmerk lag auf Aserbaidschans Gasexporten zur Stärkung der Energiesicherheit Rumäniens sowie auf Kooperation in den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Kultur und interregionalen Beziehungen.

Frau Gafarova betonte die Bedeutung des Friedensprozesses mit Armenien und die Rolle vertrauensbildender Maßnahmen, darunter ihr Treffen mit dem armenischen Parlamentssprecher. Abrudean gratulierte Aserbaidschan zum Verfassungsjubiläum und unterstrich die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Transport, Wirtschaft und in anderen Sektoren.

Die Seiten vereinbarten, die interparlamentarische Zusammenarbeit auf bilateraler und internationaler Ebene weiter auszuweiten.