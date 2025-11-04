Aserbaidschan und Rumänien vertiefen Zusammenarbeit im Kultur- und Medienbereich

Bukarest, 4. November, AZERTAC

Im Rahmen ihres Besuchs in Rumänien traf die aserbaidschanische Delegation am 4. November mit George-Mihail Neamțu, dem Vorsitzenden der Kommission für Kultur, Kunst und Medien im rumänischen Parlament, zusammen. Diskutiert wurden die Ausweitung der Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur, Humanitäres und Medien sowie gemeinsame Initiativen zu öffentlicher Diplomatie, Familienwerten und Informationssicherheit.

Der Vorsitzende der Kommission, George-Mihail Neamțu, betonte in seiner Rede die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Rumänien und Aserbaidschan in den Bereichen Kultur und Information. Er erklärte, dass das rumänische Parlament, einschließlich der Kommission für Kultur, Kunst und Medien, besonderen Wert auf den Schutz der Familienwerte sowie die Weitergabe der nationalen Identität und des kulturellen Erbes an zukünftige Generationen legt. Er fügte hinzu, dass der Austausch von Erfahrungen und Ideen mit Aserbaidschan in diesem Bereich zur Entwicklung der kulturellen Beziehungen beider Völker beitragen werde.

Der Vorsitzende des Audiovisuellen Rates, Ismat Sattarov, erklärte, dass die Zusammenarbeit im audiovisuellen Bereich ein wichtiges Mittel zur Förderung kultureller, moralischer und familiärer Werte zwischen den Völkern sei. Er betonte, dass Aserbaidschan und Rumänien in diesem Bereich ihre Beziehungen durch Fernseh- und Radioprojekte, Dokumentarfilme und Bildungsprogramme weiter vertiefen könnten.

Der Exekutivdirektor der Agentur für Medienentwicklung, Ahmad Ismayilov, sprach über Reformen im Bereich Medien und Kommunikation, die auf innovative Entwicklung, Stärkung der Kreativwirtschaft und Förderung von Familienwerten in der Gesellschaft abzielen. Er erklärte, dass es für Aserbaidschan im Rahmen dieser Zusammenarbeit vorteilhaft wäre, von den Erfahrungen Rumäniens auf dem Gebiet der Cybersicherheit zu profitieren. A. Ismayilov betonte zudem, dass Informationssicherheit und der Kampf gegen Desinformation in der digitalen Medienära sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene zu den vorrangigen Aufgaben gehören.

Die an dem Treffen teilnehmende Laura Gerasim, Vorsitzende des Ausschusses im rumänischen Abgeordnetenhaus für Missbrauch, Korruption und Petitionen, informierte über Maßnahmen ihres Landes zur Verhinderung illegaler Aktivitäten, Betrugsfälle, Cyberkriminalität und ethischer Verstöße im digitalen Umfeld. Sie betonte, dass die Verbesserung rechtlicher Mechanismen und die Steigerung der Medienkompetenz in der rumänischen Gesellschaft wichtige Prioritäten seien.

Anschließend sprach der Vorstandsvorsitzende von AZERTAC, Vugar Aliyev, über den wachsenden internationalen Einfluss der aserbaidschanischen Medien. Er erklärte, dass gemeinsame Projekte zur breiteren Bekanntmachung des reichen kulturellen Erbes Aserbaidschans, insbesondere der kulturellen Zentren Schuscha, Baku und Nachitschewan, in Europa eine bedeutende Rolle spielen könnten.

Der aserbaidschanische Botschafter in Rumänien, Gudsi Osmanov, betonte, dass das Treffen im Geist der strategischen Partnerschaft stattfand und die Zusammenarbeit der beiden Länder nicht nur politisch und wirtschaftlich, sondern auch auf kulturell-humanitärer und moralischer Ebene in eine neue Entwicklungsphase eingetreten sei.

Am Ende des Treffens signierte George-Mihail Neamțu sein Buch „The Trump Phenomenon“ („Das Trump-Phänomen“) und überreichte es den Mitgliedern der aserbaidschanischen Delegation.

Die beiden Seiten einigten sich darauf, gemeinsam kulturelle Projekte, Fernsehprogramme und Dokumentarfilme zur Förderung von Familienwerten zu realisieren sowie die aserbaidschanische Kultur und Familienwerte in Rumänien zu fördern.

Igbal Hajiyev

AZERTAC-Sonderkorrespondent

Bukarest