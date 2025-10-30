Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

POLITIK

Aserbaidschan und Usbekistan erörtern gemeinsame Bemühungen zur weiteren Vertiefung ihrer Beziehungen

Aserbaidschan und Usbekistan erörtern gemeinsame Bemühungen zur weiteren Vertiefung ihrer Beziehungen

Baku, 30. Oktober, AZERTAC

Im Rahmen seines Arbeitsbesuchs in Samarkand traf der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov mit seinem usbekischen Amtskollegen Bakhtiyor Saidov zusammen.

Minister Bayramov gratulierte Usbekistan dazu, erstmals Gastgeber der UNESCO-Generalkonferenz zu sein.

Bei dem Treffen wurde die dynamische Entwicklung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Usbekistan in allen Bereichen im Rahmen ihrer strategischen Allianz sehr geschätzt.

Die Chefdiplomaten der beiden Länder erörterten gemeinsame Bemühungen zur weiteren Stärkung der freundschaftlichen und brüderlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

Sie überprüften laufende gemeinsame Aktivitäten und Projekte, die auf eine Vertiefung der bilateralen Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Investitionen, Verkehr, Energie, Kultur und Humanitäres abzielen.

Bei dem Treffen betonte man die Bedeutung gegenseitiger Unterstützung und Zusammenarbeit im Rahmen der internationalen und regionalen Organisationen, darunter die Vereinten Nationen (UN), die Organisation Turkischer Staaten (OTS), die Bewegung der Blockfreien Staaten (NAM) und die Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) sowie in anderen regionalen Foren.

Im Laufe des Gesprächs tauschten die Parteien zudem Meinungen über regionale Entwicklungen und andere Fragen von gemeinsamem Interesse aus.

Nachricht in sozialen Medien teilen

Folgen Sie uns auf Social

Weitere News der Rubrik

Parlamentssprecherin Gafarova: Aserbaidschanisch-tadschikische Beziehungen entwickeln sich heute erfolgreich
  • 30.10.2025 [16:50]

Parlamentssprecherin Gafarova: Aserbaidschanisch-tadschikische Beziehungen entwickeln sich heute erfolgreich

Vorsitzender des Föderalen Nationalrats der Vereinigten Arabischen Emirate ehrt Andenken von Nationalleader Heydar Aliyev und Märtyrern
  • 30.10.2025 [16:38]

Vorsitzender des Föderalen Nationalrats der Vereinigten Arabischen Emirate ehrt Andenken von Nationalleader Heydar Aliyev und Märtyrern

Aserbaidschanische Parlamentssprecherin trifft Zweiten Vizepräsidenten der Nationalversammlung Kambodschas
  • 30.10.2025 [15:54]

Aserbaidschanische Parlamentssprecherin trifft Zweiten Vizepräsidenten der Nationalversammlung Kambodschas

Samil Ayrim: Aserbaidschan ist zu einem Symbol für Frieden, Stabilität und Entwicklung in Region geworden
  • 29.10.2025 [17:02]

Samil Ayrim: Aserbaidschan ist zu einem Symbol für Frieden, Stabilität und Entwicklung in Region geworden

Vorsitzender des Senats von Pakistan: Unter der Führung von Präsident Ilham Aliyev sind nationale Einheit, Identität und Hingabe in Aserbaidschan gestärkt
  • 29.10.2025 [16:34]

Vorsitzender des Senats von Pakistan: Unter der Führung von Präsident Ilham Aliyev sind nationale Einheit, Identität und Hingabe in Aserbaidschan gestärkt

Aserbaidschan und Oman erörtern Zusammenarbeit
  • 29.10.2025 [16:27]

Aserbaidschan und Oman erörtern Zusammenarbeit

Senatspräsident: Wir haben Prozess zur Umsetzung des ASAN-Khidmet-Modells in Rumänien gestartet
  • 29.10.2025 [16:12]

Senatspräsident: Wir haben Prozess zur Umsetzung des ASAN-Khidmet-Modells in Rumänien gestartet

In Baku findet Internationale Parlamentarierkonferenz zum 30. Jahrestag der Verfassung Aserbaidschans statt
  • 29.10.2025 [12:52]

In Baku findet Internationale Parlamentarierkonferenz zum 30. Jahrestag der Verfassung Aserbaidschans statt

Vorsitzender des Repräsentantenhauses Tadschikistans trifft in Aserbaidschan ein
  • 29.10.2025 [10:47]

Vorsitzender des Repräsentantenhauses Tadschikistans trifft in Aserbaidschan ein

VW-Konzern fährt Milliardenverlust ein

  • [18:03]

In Baku Internationale Medizinmesse „Medinex 2025“ eröffnet

  • [17:53]

Weitere 9 Familien sind ins Dorf Vengli im Bezirk Aghdara aufgebrochen

  • [17:47]

Aserbaidschan und Usbekistan erörtern gemeinsame Bemühungen zur weiteren Vertiefung ihrer Beziehungen

  • [17:03]

Parlamentssprecherin Gafarova: Aserbaidschanisch-tadschikische Beziehungen entwickeln sich heute erfolgreich

  • [16:50]

Vorsitzender des Föderalen Nationalrats der Vereinigten Arabischen Emirate ehrt Andenken von Nationalleader Heydar Aliyev und Märtyrern

  • [16:38]

Karibik: Zahlreiche Todesopfer durch Hurrikan Melissa

  • [15:57]

Aserbaidschanische Parlamentssprecherin trifft Zweiten Vizepräsidenten der Nationalversammlung Kambodschas

  • [15:54]

Louvre-Einbruch: Fünf weitere Verdächtige festgenommen

  • [15:53]

Sicherheitspolitik: USA bestätigen Abzug von Soldaten aus Osteuropa

  • [15:42]

Sudan: Mindestens 460 Tote bei Angriff auf Krankenhaus in Al-Faschir

  • [15:36]

Aston Martin verkündet Fahrerentscheidung für 2026

  • [14:42]

Aserbaidschanischer Gewichtheber gewinnt drei Silbermedaillen bei EM

  • [13:10]

Leyla Aliyeva trifft Teilnehmerin des Projekts „Junger Imker“ im Rayon Gabala

  • [12:30]
Geschichte und Schönheit des Nationalparks am Meeresufer VIDEO

Geschichte und Schönheit des Nationalparks am Meeresufer VIDEO

Zangilan – eine der bezaubernden Regionen Aserbaidschans VIDEO

Zangilan – eine der bezaubernden Regionen Aserbaidschans VIDEO

Preis von Azeri Light kostet mehr als 66 US-Dollar

  • [11:59]

Ölpreise geben erneut nach

  • [10:47]

Leyla Aliyeva nimmt an Präsentation des Dokumentarfilms „Hirkan“ teil

  • [10:43]
Präsident Ilham Aliyev empfängt Vorsitzenden des Nationalrats der Vereinigten Arabischen Emirate VIDEO

Präsident Ilham Aliyev empfängt Vorsitzenden des Nationalrats der Vereinigten Arabischen Emirate VIDEO

Aserbaidschan hofft auf Medaillenregen bei U23-Judo-Europameisterschaften in Chiᶊinǎu 2025

  • 29.10.2025 [20:20]

Aserbaidschans Taekwondo-Kämpfer gewinnt WM-Bronze in China

  • 29.10.2025 [19:51]

Vorsitzender des Amtes für Muslime im Kaukasus nimmt an internationalem Friedenstreffen „Daring Peace“ in Rom teil

  • 29.10.2025 [19:38]
Präsident Ilham Aliyev empfängt rumänischen Senatspräsidenten VIDEO

Präsident Ilham Aliyev empfängt rumänischen Senatspräsidenten VIDEO

Aserbaidschanische Delegation nimmt an der 75. Sitzung des WHO-Regionalausschusses für Europa teil

  • 29.10.2025 [19:03]

Staatsschulden Aserbaidschans veröffentlicht

  • 29.10.2025 [18:43]

X-59: Nasa-Überschallflugzeug absolviert ersten Testflug

  • 29.10.2025 [18:15]

Aserbaidschan nimmt am internationalen Kulturfestival in Brüssel teil

  • 29.10.2025 [17:59]

Erdbeben in Schirvan

  • 29.10.2025 [17:36]

Strategische Währungsreserven Aserbaidschans übersteigen ausländische Staatsschuld um 16-Fache

  • 29.10.2025 [17:29]

Struktur ausländischer und inländischer Staatsschulden Aserbaidschans veröffentlicht

  • 29.10.2025 [17:20]

Juve verhandelt mit Ex-Italien-Coach

  • 29.10.2025 [17:09]

Samil Ayrim: Aserbaidschan ist zu einem Symbol für Frieden, Stabilität und Entwicklung in Region geworden

  • 29.10.2025 [17:02]

Internationaler Tag der Pflege und Betreuung am 29. Oktober

  • 29.10.2025 [16:59]

Vorsitzender des Senats von Pakistan: Unter der Führung von Präsident Ilham Aliyev sind nationale Einheit, Identität und Hingabe in Aserbaidschan gestärkt

  • 29.10.2025 [16:34]

Aserbaidschan und Oman erörtern Zusammenarbeit

  • 29.10.2025 [16:27]

Goldpreis auf dem Weltmarkt gesunken, Silberpreis gestiegen

  • 29.10.2025 [16:14]

Senatspräsident: Wir haben Prozess zur Umsetzung des ASAN-Khidmet-Modells in Rumänien gestartet

  • 29.10.2025 [16:12]

Ko-Vorsitzende der Aserbaidschanisch-Belarussischen Zwischenstaatlichen Kommission besuchen Aghdam

  • 29.10.2025 [15:58]

Große Rückkehr: 17 Flüchtlingsfamilien ins Dorf Hasanriz in der Region Aghdara geschickt

  • 29.10.2025 [15:11]

Aserbaidschanische Delegation nimmt an Konferenz zum 25. Jahrestag der Landschaftskonvention des Europarats teil

  • 29.10.2025 [14:40]

Aktueller Preis von Azeri Light

  • 29.10.2025 [13:30]

Nordkorea testet kurz vor Trump-Besuch in Südkorea Marschflugkörper

  • 29.10.2025 [13:00]

In Baku findet Internationale Parlamentarierkonferenz zum 30. Jahrestag der Verfassung Aserbaidschans statt

  • 29.10.2025 [12:52]

Leyla Aliyeva und Arzu Aliyeva nehmen an Eröffnungsfeier des Nationalparks Akhar-Bakhar im Rayon Gakh teil

  • 29.10.2025 [12:37]

Ölpreise an Börsen gesunken

  • 29.10.2025 [12:26]

Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva teilt Posting zum Nationalfeiertag der Türkei

  • 29.10.2025 [11:28]

Vorsitzender des Repräsentantenhauses Tadschikistans trifft in Aserbaidschan ein

  • 29.10.2025 [10:47]

Präsident Ilham Aliyev veröffentlicht Beitrag zum Nationalfeiertag der Türkei

  • 29.10.2025 [10:34]

Aserbaidschan und Rumänien stärken interparlamentarische Beziehungen

  • 28.10.2025 [22:01]

Aserbaidschans Parlamentssprecherin trifft pakistanischen Senatsvorsitzenden

  • 28.10.2025 [21:55]
Präsident Ilham Aliyev übergibt Wohnungsschlüssel an Bewohner der Dörfer Mammadbeyli und Aghali im Bezirk Zangilan VIDEO

Präsident Ilham Aliyev übergibt Wohnungsschlüssel an Bewohner der Dörfer Mammadbeyli und Aghali im Bezirk Zangilan VIDEO

Präsident Ilham Aliyev übergibt Wohnungsschlüssel an Bewohner des Dorfes Horovlu im Bezirk Jabrayil AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Ilham Aliyev übergibt Wohnungsschlüssel an Bewohner des Dorfes Horovlu im Bezirk Jabrayil AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Aserbaidschans: Zangilan wird zu einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte

  • 28.10.2025 [21:01]

Präsident Ilham Aliyev: Heute beginnt die nächste Etappe der „Großen Rückkehr“

  • 28.10.2025 [21:00]

Präsident Ilham Aliyev: Heutige Realität ist ein Fest der Gerechtigkeit

  • 28.10.2025 [20:55]

Präsident: Ganz Karabach und Ost-Sangesur ähneln einer riesigen Baustelle

  • 28.10.2025 [20:45]

Präsident Ilham Aliyev: Der Tag des Sieges ist die ruhmreichste Seite unserer Geschichte

  • 28.10.2025 [20:40]
Präsident Ilham Aliyev besichtigt fertiggestellten Wohnkomplex mit 104 Wohnungen in Zangilan VIDEO

Präsident Ilham Aliyev besichtigt fertiggestellten Wohnkomplex mit 104 Wohnungen in Zangilan VIDEO

Präsident Ilham Aliyev besichtigt Fortschritt der zweiten Phase des Dorfes Aghali und weiht Dorf Mammadbeyli im Bezirk Zangilan ein VIDEO

Präsident Ilham Aliyev besichtigt Fortschritt der zweiten Phase des Dorfes Aghali und weiht Dorf Mammadbeyli im Bezirk Zangilan ein VIDEO

Gericht bestimmt neuen Anwalt für Ruben Vardanyan VIDEO

Gericht bestimmt neuen Anwalt für Ruben Vardanyan VIDEO

Präsident Ilham Aliyev gratuliert seinem tschechischen Amtskollegen zum Nationalfeiertag

  • 28.10.2025 [18:56]

Vorsitzender des Föderalen Nationalrats der Vereinigten Arabischen Emirate zu offiziellem Besuch in Aserbaidschan eingetroffen

  • 28.10.2025 [18:50]

1. Internationale Konferenz der Turkstaaten zu KI-Ethik in Baku eröffnet

  • 28.10.2025 [18:26]
Präsident Ilham Aliyev legt Grundstein für Solarparks „Schams“ und „Ufug“ im Dorf Schahvalli im Bezirk Jabrayil VIDEO

Präsident Ilham Aliyev legt Grundstein für Solarparks „Schams“ und „Ufug“ im Dorf Schahvalli im Bezirk Jabrayil VIDEO

Präsident Ilham Aliyev weiht Zufahrtsstraße zum Solarpark „Schafag“ im Bezirk Jabrayil teil VIDEO

Präsident Ilham Aliyev weiht Zufahrtsstraße zum Solarpark „Schafag“ im Bezirk Jabrayil teil VIDEO

Aserbaidschans Premierminister trifft stellvertretende Premierministerin von Belarus

  • 28.10.2025 [17:04]
Grundsteinlegung für zweiten und dritten Wohnkomplex in der Stadt Jabrayil VIDEO

Grundsteinlegung für zweiten und dritten Wohnkomplex in der Stadt Jabrayil VIDEO

Jabrayil: Präsident Ilham Aliyev legt Grundstein für Stadtmoschee VIDEO

Jabrayil: Präsident Ilham Aliyev legt Grundstein für Stadtmoschee VIDEO

Rekordregen führt zu Überflutungen in Vietnam

  • 28.10.2025 [16:12]
Aserbaidschans Präsident eröffnet neu aufgebautes Dorf Horovlu im Bezirk Jabrayil VIDEO

Aserbaidschans Präsident eröffnet neu aufgebautes Dorf Horovlu im Bezirk Jabrayil VIDEO

Preis von Azeri Light gesunken

  • 28.10.2025 [14:24]

Präsident des rumänischen Senats besucht Aserbaidschan

  • 28.10.2025 [14:08]
Gerstenmalz-Verarbeitungsanlage von „Promalt“ GmbH in Imischli eingeweiht VIDEO

Gerstenmalz-Verarbeitungsanlage von „Promalt“ GmbH in Imischli eingeweiht VIDEO

Jamaika wappnet sich für “Melissa”

  • 28.10.2025 [13:32]
Präsident Ilham Aliyev besucht Wasserfilter-Produktionsanlage in Sabirabad VIDEO

Präsident Ilham Aliyev besucht Wasserfilter-Produktionsanlage in Sabirabad VIDEO

Präsident Ilham Aliyev besucht Baumwollverarbeitungsanlage in Sabirabad VIDEO

Präsident Ilham Aliyev besucht Baumwollverarbeitungsanlage in Sabirabad VIDEO

Präsident Ilham Aliyev besucht Saatgutverarbeitungsanlage in Sabirabad VIDEO

Präsident Ilham Aliyev besucht Saatgutverarbeitungsanlage in Sabirabad VIDEO

Präsident Ilham Aliyev besucht agrochemische Produktionsanlage in Sabirabad VIDEO

Präsident Ilham Aliyev besucht agrochemische Produktionsanlage in Sabirabad VIDEO

Weltbörsen: Ölpreise gesunken

  • 28.10.2025 [10:47]

Vorsitzender des pakistanischen Senats besucht Aserbaidschan

  • 28.10.2025 [10:40]

Vize-Außenministerin über Normalisierungsprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien informiert

  • 27.10.2025 [20:42]

Aserbaidschan und China erörtern Einrichtung eines Gemeinsamen Forschungszentrums für Entwicklung Grüner Energie

  • 27.10.2025 [20:30]

Karibik: Wirbelsturm "Melissa" nimmt vor Jamaika nochmals an Stärke zu

  • 27.10.2025 [19:43]

Türkischer Vizeminister besucht Zentrum „ASAN Khidmat“

  • 27.10.2025 [18:34]

Aserbaidschan und Usbekistan präsentieren ihr touristisches Potenzial in Prag

  • 27.10.2025 [18:21]

Aserbaidschans Frauen-Volleyballnationalmannschaft bereitet sich in Baku auf die Islamischen Spiele der Solidarität vor

  • 27.10.2025 [17:52]

Juventus bestätigt Trainer-Knall - Ex-BVB-Coaches gehandelt

  • 27.10.2025 [17:23]

15. Sitzung der aserbaidschanisch-belarussisch Regierungskommission in Baku

  • 27.10.2025 [17:17]

Aserbaidschan und UN unterzeichnen Rahmenabkommen zur Zusammenarbeit

  • 27.10.2025 [16:31]

Experten zufolge gibt es weltweit noch fast 200 unkontaktierte Völker

  • 27.10.2025 [16:05]

Das 50-Mio.-Dollar-Missverständnis in der Formel 1

  • 27.10.2025 [15:34]

USA, Kanada und Mexiko: Bewerbung um Tickets für Fußball-WM 2026 beginnt

  • 27.10.2025 [15:31]

Brite Lando Norris gewinnt Formel-Eins-Rennen in Mexiko

  • 27.10.2025 [15:20]

Vorsitzender des Amtes für Muslime im Kaukasus besucht den Vatikan

  • 27.10.2025 [15:05]

ANAMA: Vorige Woche mehr als fünf Tausend Blindgänger gefunden und entschärft

  • 27.10.2025 [14:51]

SOCAR und Uzbekneftegaz unterzeichnen Absichtserklärung zur Anwendung von KI

  • 27.10.2025 [14:46]

Erster Direktflug zwischen Indien und China seit fünf Jahren

  • 27.10.2025 [12:31]

Zentralbaltisch-Aserbaidschanisches Wirtschaftsforum und Gala in Baku abgehalten

  • 27.10.2025 [12:30]

Goldpreis auf dem Weltmarkt um bis zu 43 Dollar gefallen

  • 27.10.2025 [12:08]