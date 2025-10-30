Aserbaidschan und Usbekistan erörtern gemeinsame Bemühungen zur weiteren Vertiefung ihrer Beziehungen

Baku, 30. Oktober, AZERTAC

Im Rahmen seines Arbeitsbesuchs in Samarkand traf der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov mit seinem usbekischen Amtskollegen Bakhtiyor Saidov zusammen.

Minister Bayramov gratulierte Usbekistan dazu, erstmals Gastgeber der UNESCO-Generalkonferenz zu sein.

Bei dem Treffen wurde die dynamische Entwicklung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Usbekistan in allen Bereichen im Rahmen ihrer strategischen Allianz sehr geschätzt.

Die Chefdiplomaten der beiden Länder erörterten gemeinsame Bemühungen zur weiteren Stärkung der freundschaftlichen und brüderlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

Sie überprüften laufende gemeinsame Aktivitäten und Projekte, die auf eine Vertiefung der bilateralen Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Investitionen, Verkehr, Energie, Kultur und Humanitäres abzielen.

Bei dem Treffen betonte man die Bedeutung gegenseitiger Unterstützung und Zusammenarbeit im Rahmen der internationalen und regionalen Organisationen, darunter die Vereinten Nationen (UN), die Organisation Turkischer Staaten (OTS), die Bewegung der Blockfreien Staaten (NAM) und die Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) sowie in anderen regionalen Foren.

Im Laufe des Gesprächs tauschten die Parteien zudem Meinungen über regionale Entwicklungen und andere Fragen von gemeinsamem Interesse aus.