Aserbaidschanische Chovkan-Nationalmannschaft feiert Auftaktsieg bei den III. GUS-Spielen

Scheki, 28. September, AZERTAC

Die Wettkämpfe im Pferdesport „Chovkan“ bei den III. GUS-Spielen, die in Aserbaidschan stattfinden, sind eröffnet worden.

Wie AZERTAC berichtet, fand das Eröffnungsspiel im Scheki-Stadtstadion statt, in dem die Teams aus Aserbaidschan und Kirgisistan aufeinandertreffen.

Vor Beginn des Spiels wurden die Nationalhymnen von Aserbaidschan und Kirgisistan gespielt.

Das Spiel endete mit einem klaren 4:0-Sieg für die aserbaidschanische Mannschaft.

Das nächste Spiel des Tages wird zwischen den Mannschaften aus Usbekistan und Kasachstan stattfinden.

Es sei angemerkt, dass der Chovkan-Wettbewerb, an dem Teams aus sechs Ländern teilnehmen, am 7. Oktober abgeschlossen wird.