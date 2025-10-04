Aserbaidschanische Eiskunstläuferin bricht Olympischen Rekord

Ganja, 4. Oktober, AZERTAC

Die Juniorin im Eiskunstlauf, Arina Kalugina, die Aserbaidschan in internationalen Wettbewerben vertritt, hat einen neuen Meilenstein erreicht und den letzten Olympischen Rekord gebrochen.

Bei ihrer Performance in der Denis Ten Memorial Challenger-Serie 2025 in Almaty, Kasachstan, übertraf sie den "Vierfachen Salchow" und erzielte mit 2,91 Punkten ein persönliches Bestresultat.

Kalugina übertraf die japanische Athletin Mao Shimada, die den letzten Rekord mit einer erfolgreichen Darbietung im freien Programm aufgestellt hatte.

Arina Kalugina gewann die Bronzemedaille mit einer Gesamtpunktzahl von 167,24 Punkten unter 20 Athletinnen und Athleten aus 13 Ländern.