Aserbaidschanische Judokas gewinnen vier Medaillen beim Lima Grand Prix 2025 in Peru

Baku, 12. Oktober, AZERTAC

Die aserbaidschanischen Judokas zeigten am ersten Wettkampftag des Lima Grand Prix 2025 in Peru eine starke Leistung und sicherten sich insgesamt vier Medaillen.

Ahmad Yusifov gewann die Silbermedaille in der Gewichtsklasse bis 60 kilogramm. In der Männerkategorie bis 66 Kilogramm holten Ruslan Paschayev und Raschad Yelkiyev jeweils Bronze. Auch die Judoka Konul Aliyeva errang in der Frauenklasse bis 48 Kilogramm Bronze.

Mit einer Silber- und drei Bronzemedaillen belegt das aserbaidschanische Nationalteam nach dem ersten Wettkampftag den sechsten Platz unter den 48 teilnehmenden Nationen.