Aserbaidschanische Paralympics-Athleten glänzen mit zwei weiteren Goldmedaillen bei internationalem Turnier

Baku, 30. Oktober, AZERTAC

Aserbaidschanische Paralympics-Athleten feierten große Erfolge und sicherten sich beim Internationalen Boccia-Turnier unter den türkischsprachigen Staaten in Aktau, Kasachstan, zwei weitere Goldmedaillen.

Im Doppelwettbewerb belegten Zaur Veysalov und Gunel Rzazade in der BC4-Kategorie den ersten Platz. Das Trio Nariman Pirguliyev, Orkhan Karimov und Sona Aghayeva triumphierte in den gemischten BC1- und BC2-Kategorien und setzte sich gegen ihre kasachischen und usbekischen Konkurrenten durch.