Aserbaidschanische Parlamentssprecherin trifft Zweiten Vizepräsidenten der Nationalversammlung Kambodschas

Baku, 30. Oktober, AZERTAC

Die aserbaidschanische Parlamentssprecherin Sahiba Gafarova traf im Rahmen der Internationalen Parlamentskonferenz zum 30. Jahrestag der Annahme der Verfassung der Republik Aserbaidschan mit dem Zweiten Vizepräsidenten der Nationalversammlung Kambodschas, Vong Sauth, zusammen.

Bei dem Treffen wurde das hohe Niveau der Beziehungen zwischen den Parlamenten Aserbaidschans und Kambodschas hervorgehoben. Sahiba Gafarova schätzte die Teilnahme parlamentarischer Delegationen befreundeter Staaten an dieser für Aserbaidschan bedeutenden Konferenz sehr.

Vong Sauth gratulierte zur erfolgreichen Organisation der Konferenz und übermittelte die Glückwünsche von Khuon Sudary, der Präsidentin der Nationalversammlung Kambodschas, sowie von Hun Sen, dem Präsidenten des Senats.

Im Laufe des Gesprächs lobte man die positive Entwicklung der Beziehungen zwischen beiden Parlamenten. Sahiba Gafarova erinnerte an ihren Besuch in Kambodscha anlässlich der 46. Generalversammlung der ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) sowie an ihre Begegnung mit Khuon Sudary während ihres Arbeitsbesuchs in Malaysia. Diese Kontakte hätten wesentlich zur Vertiefung der parlamentarischen Zusammenarbeit beigetragen.

Beide Seiten betonten, dass das 2022 unterzeichnete Memorandum of Understanding eine wichtige Grundlage für die weitere Entwicklung der bilateralen Beziehungen bildet. Hervorgehoben wurde zudem die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Freundschaftsgruppen und parlamentarischen Ausschüssen, ebenso wie die Kooperation in internationalen parlamentarischen Organisationen, darunter das Parlamentarische Netzwerk der Bewegung der Blockfreien Staaten, die Asiatische Parlamentarische Versammlung und die Interparlamentarische Versammlung der ASEAN-Staaten.