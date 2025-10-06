Aserbaidschanische Ruderer glänzen mit vier Medaillen bei den 3. GUS-Spielen

Mingachevir, 6. Oktober, AZERTAC

Die aserbaidschanischen Ruderer haben bei den 3. GUS-Spielen, die im Olympischen Trainings- und Sportzentrum "Kur" in Mingachevir stattfanden, vier Medaillen gewonnen.

Alimurad Hajizada sicherte sich die Silbermedaille, während Amil Ramazanov zwei Bronzemedaillen bei dem Wettbewerb errang.

Auch das Duo Ivan Vorobyanski und Huseyn Hasanov belegte den dritten Platz und holte damit ebenfalls Bronze.