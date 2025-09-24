Aserbaidschanischer Generalstabschef nimmt an Sitzung des GUS-Militärkomitees teil

Baku, 24. September, AZERTAC

Am 24. September nahm der erste stellvertretende Verteidigungsminister – Generalstabschef der Aserbaidschanischen Armee, Generaloberst Karim Valiyev, an der nächsten Sitzung des Ausschusses der Generalstabschefs der Streitkräfte der GUS-Mitgliedstaaten in Minsk, Belarus, teil, teilte das Verteidigungsministerium Aserbaidschans AZERTAC mit.