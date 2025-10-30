Aserbaidschanischer Gewichtheber gewinnt drei Silbermedaillen bei EM

Baku, 30. Oktober, AZERTAC

Der aserbaidschanische Gewichtheber Tehran Mammadov hat bei den Junioren und U23 EM 2025 in in Durrës (Albanien) drei Silbermedaillen gewonnen.

In der 65-kg-Kategorie hob er 133 kg im Reißen und 155 kg im Stoßen – insgesamt 288 kg – und sicherte sich damit Silber in beiden Disziplinen sowie in der Gesamtwertung.