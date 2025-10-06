Aserbaidschanischer Judoka gewinnt Bronze bei den Junioren-Weltmeisterschaften 2025 in Lima

Baku, 6. Oktober, AZERTAC

Der aserbaidschanische Judoka Mahammad Musayev hat bei den Junioren-Weltmeisterschaften im Einzelwettbewerb 2025 in Lima, Peru, die Bronzemedaille gewonnen.

Er sicherte sich die Medaille in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm der Männer, nachdem er seinen Teamkollegen Nizami Imranov besiegt hatte.

An der Meisterschaft nahmen 463 Athleten aus 65 Ländern teil.