Aserbaidschanischer Judoka gewinnt Bronze bei den Junioren-Weltmeisterschaften 2025 in Lima
Baku, 6. Oktober, AZERTAC
Der aserbaidschanische Judoka Mahammad Musayev hat bei den Junioren-Weltmeisterschaften im Einzelwettbewerb 2025 in Lima, Peru, die Bronzemedaille gewonnen.
Er sicherte sich die Medaille in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm der Männer, nachdem er seinen Teamkollegen Nizami Imranov besiegt hatte.
An der Meisterschaft nahmen 463 Athleten aus 65 Ländern teil.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Ölpreis an Börsen legt zu
- [11:44]
Aserbaidschanischer Kanute gewinnt Silber bei 3. GUS-Spielen
- 05.10.2025 [22:12]
Aserbaidschanische Judokas holen Gold bei den GUS-Spielen
- 05.10.2025 [21:05]
Volleyball-EM 2026: Aserbaidschans Gruppengegner stehen fest
- 05.10.2025 [15:30]
Indonesien: Bislang 37 Tote nach Einsturz der Koranschule auf Java
- 05.10.2025 [14:13]
In Schamachi Internationales Barbecue-Festival eröffnet
- 05.10.2025 [14:02]
11. Internationale Buchmesse in Baku geht weiter
- 05.10.2025 [13:27]
GUS-Spiele: Heute kämpfen fünf aserbaidschanische Boxer um Gold
- 05.10.2025 [13:26]
Aserbaidschanisches Ruder-Duo gewinnt Bronze bei den GUS-Spielen
- 05.10.2025 [12:59]
Gündogan rettet Galatasaray Derby-Punkt gegen Besiktas
- 05.10.2025 [00:19]
Direktor der Internationalen Buchmesse Doha besucht AZERTAC-Stand
- 04.10.2025 [23:33]
Aserbaidschanische Ringer gewinnen sieben Medaillen bei den GUS-Spielen
- 04.10.2025 [21:22]
Schmuggel großer Mengen Drogen verhindert
- 04.10.2025 [18:04]
Formel-1-Revolution gefordert
- 04.10.2025 [17:41]
GUS-Spiele: Aserbaidschans Sportschützin gewinnt Silbermedaille
- 04.10.2025 [17:14]
3. GUS-Spiele: Aserbaidschans U-16-Fußballteam belegt zweiten Platz
- 04.10.2025 [17:12]
Aserbaidschanische Schachspieler bereit für Jugend-WM U14 bis U18 in Durres
- 04.10.2025 [17:03]
Erstmals führt eine Frau die Regierungspartei LDP in Japan
- 04.10.2025 [17:02]
3. GUS-Spiele: Aserbaidschanische Männer-Fechtteam belegt dritten Platz
- 04.10.2025 [16:32]
AzMIU wird Mitglied internationalen Hochschulkonsortiums
- 04.10.2025 [16:04]
3. GUS-Spiele: Aserbaidschanische Boxerin gewinnt Silber
- 04.10.2025 [15:54]
Aserbaidschan gewinnt weiteres Gold bei den 3. GUS-Spielen
- 04.10.2025 [15:51]
Aserbaidschanische Eiskunstläuferin bricht Olympischen Rekord
- 04.10.2025 [15:43]
Aserbaidschanisches Chovkan-Team erreicht das Finale der 3. GUS-Spiele
- 04.10.2025 [15:31]
Heute werden 11 Sportarten bei den GUS-Spielen ausgetragen
- 04.10.2025 [14:15]
Aserbaidschans Perspektiven im QS World University Ranking erörtert
- 04.10.2025 [13:54]
Im Nizami-Filmtheater Premiere des Spielfilms „Taghiyev: Sona“ stattgefunden
- 04.10.2025 [13:12]
Preis von Azeri Light kostet fast 69 US-Dollar
- 04.10.2025 [12:26]
Treffen mit Delegation aus Kasachstan im Agrarforschungszentrum
- 04.10.2025 [12:03]
Dorf Sim: Neuer Tourismus-Hotspot im Süden
- 04.10.2025 [12:01]
Baumpflanzaktion in Siedlung Muschfigabad durchgeführt
- 04.10.2025 [10:13]
Heute ist der Tag der Stadt Jabrayil
- 04.10.2025 [09:00]
Präsident Ilham Aliyev: Die türkische Welt ist unsere Familie!
- 04.10.2025 [00:57]
Zwei weitere Medaillen für Aserbaidschan bei den GUS-Spielen
- 03.10.2025 [20:58]
Neue moderne Schule in Göytepe eröffnet
- 03.10.2025 [20:41]
3. GUS-Spiele: Aserbaidschans Karate-Team gewinnt neun Medaillen
- 03.10.2025 [20:22]
3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Freistilringer gewinnt Bronze
- 03.10.2025 [19:56]
Chikungunya-Virus breitet sich in Italien weiter aus
- 03.10.2025 [17:46]
Aserbaidschanischer Turner feiert seine Goldmedaille bei den 3. GUS-Spielen
- 03.10.2025 [15:33]
Ölpreis an Börsen legt zu
- 03.10.2025 [13:28]
Tesla erzielt Verkaufsrekord dank auslaufender Elektroprämie
- 03.10.2025 [13:19]
Aserbaidschans Präsident: Deutschland ist ein wichtiger Partner für uns
- 03.10.2025 [12:19]
Europa League: VfB Stuttgart verliert in Basel
- 03.10.2025 [11:55]
Aktueller Preis Azeri Light in US-Dollar
- 03.10.2025 [11:03]
GUS-Spiele: Erste Medaillengewinner im Trampolinturnen stehen fest
- 02.10.2025 [21:03]
GUS-Spiele: Sechs aserbaidschanische Boxerinnen im Finale
- 02.10.2025 [20:41]
Aserbaidschanisches Badminton-Team belegt dritten Platz bei den GUS-Spielen
- 02.10.2025 [20:36]
Aserbaidschan und Japan führen politische Konsultationen durch
- 02.10.2025 [20:08]