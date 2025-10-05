Aserbaidschanischer Kanute gewinnt Silber bei 3. GUS-Spielen

Mingachevir, 5. Oktober, AZERTAC

Die aserbaidschanischen Kanuten haben ihre Medaillensammlung bei den III. GUS-Spielen weiter ausgebaut und sich in spannenden Kajakrennen eine Silber- und zwei Bronzemedaillen gesichert.

Elmurad Hajizadeh, startend in der Alterskategorie 2009–2010, erkämpfte sich im Einer-Kajak über 200 Meter die Silbermedaille.

Zuvor hatte Amil Ramazanov (Jahrgänge 2007–2008) bereits Bronze im 500-Meter-Rennen geholt.

Bereits am Vortag belegten Ivan Vorobjanski und Huseyn Hasanov, ebenfalls aus der Altersgruppe 2009–2010, im Zweier-Kajak über 200 Meter den dritten Rang und sicherten Aserbaidschan eine weitere Bronzemedaille.