Aserbaidschanischer Para-Kraftdreikämpfer gewinnt Weltbronze

Baku, 10. Oktober, AZERTAC

Rasul Zakiyev, Mitglied der aserbaidschanischen Para-Kraftdreikampf-Nationalmannschaft, zeigte bei den Weltmeisterschaften in Kairo (Ägypten) eine herausragende Leistung und sicherte sich die Bronzemedaille.

Der 19-jährige Parasportler gewann die Medaille in der Gewichtsklasse bis 88 kg, nachdem er insgesamt 343 kg gehoben hatte.