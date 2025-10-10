Aserbaidschanischer Para-Kraftdreikämpfer gewinnt Weltbronze
Baku, 10. Oktober, AZERTAC
Rasul Zakiyev, Mitglied der aserbaidschanischen Para-Kraftdreikampf-Nationalmannschaft, zeigte bei den Weltmeisterschaften in Kairo (Ägypten) eine herausragende Leistung und sicherte sich die Bronzemedaille.
Der 19-jährige Parasportler gewann die Medaille in der Gewichtsklasse bis 88 kg, nachdem er insgesamt 343 kg gehoben hatte.
