Aserbaidschanischer Para-Schütze belegt dritten Platz bei Weltcup

Baku, 30. Oktober, AZERTAC

Der aserbaidschanische Para-Schütze Kamran Zeynalov gewann die Bronzemedaille beim Para-Shooting-Weltcup in Al Ain in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE).

Zeynalov sicherte sich die Medaille mit 215 Punkten in der Disziplin P1 – 10-Meter-Luftpistole.

Der Para-Athlet wird außerdem in den Disziplinen P4 – 50-Meter und P6 – Mixed Team 10-Meter-Luftpistole antreten.