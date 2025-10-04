Aserbaidschanisches Chovkan-Team erreicht das Finale der 3. GUS-Spiele
Scheki, 4. Oktober – AZERTAC
Das aserbaidschanische Nationalteam im Chovkan (aserbaidschanische traditionelle Pferdesportart) hat bei den 3. GUS-Spielen eine bemerkenswerte Leistung erzielt und sich für das Finale qualifiziert.
Um den Finaleinzug zu sichern, besiegte das Nationalteam Kasachstan mit einem überzeugenden Ergebnis von 5:1.
Ein weiteres Spiel, das für heute angesetzt ist, wird das Team aus Kirgisistan auf das Team aus Usbekistan treffen.
Der Chovkan-Wettbewerb, an dem Teams aus 6 Ländern teilnehmen, geht am 7. Oktober zu Ende.
