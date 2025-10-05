Aserbaidschanisches Ruder-Duo gewinnt Bronze bei den GUS-Spielen

Mingachevir, 5. Oktober, AZERTAC

Das aserbaidschanische Ruderteam hat seine Medaillensammlung bei den 3. GUS-Spielen erweitert und in der Disziplin Kajak-Zweier der Männer die Bronzemedaille gewonnen. Das Land ist zum ersten Mal Gastgeber dieses Multisport-Events.

Die Wettkämpfe in den Disziplinen Kanu und Rudern begannen im Olympischen Trainings- und Sportzentrum „Kür“ in Mingachevir. Im Mittelpunkt stand das 200-Meter-Rennen im Kajak-Zweier für Sportler der Jahrgänge 2009–2010. Das aserbaidschanische Duo Ivan Vorobjanski und Huseyn Hasanov überquerte im Finallauf als Dritte die Ziellinie und sicherte sich somit die Bronzemedaille.