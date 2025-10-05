Aserbaidschanisches Ruder-Duo gewinnt Bronze bei den GUS-Spielen
Mingachevir, 5. Oktober, AZERTAC
Das aserbaidschanische Ruderteam hat seine Medaillensammlung bei den 3. GUS-Spielen erweitert und in der Disziplin Kajak-Zweier der Männer die Bronzemedaille gewonnen. Das Land ist zum ersten Mal Gastgeber dieses Multisport-Events.
Die Wettkämpfe in den Disziplinen Kanu und Rudern begannen im Olympischen Trainings- und Sportzentrum „Kür“ in Mingachevir. Im Mittelpunkt stand das 200-Meter-Rennen im Kajak-Zweier für Sportler der Jahrgänge 2009–2010. Das aserbaidschanische Duo Ivan Vorobjanski und Huseyn Hasanov überquerte im Finallauf als Dritte die Ziellinie und sicherte sich somit die Bronzemedaille.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Direktor der Internationalen Buchmesse Doha besucht AZERTAC-Stand
- 04.10.2025 [23:33]
Aserbaidschanische Ringer gewinnen sieben Medaillen bei den GUS-Spielen
- 04.10.2025 [21:22]
Schmuggel großer Mengen Drogen verhindert
- 04.10.2025 [18:04]
Formel-1-Revolution gefordert
- 04.10.2025 [17:41]
GUS-Spiele: Aserbaidschans Sportschützin gewinnt Silbermedaille
- 04.10.2025 [17:14]
3. GUS-Spiele: Aserbaidschans U-16-Fußballteam belegt zweiten Platz
- 04.10.2025 [17:12]
Aserbaidschanische Schachspieler bereit für Jugend-WM U14 bis U18 in Durres
- 04.10.2025 [17:03]
Erstmals führt eine Frau die Regierungspartei LDP in Japan
- 04.10.2025 [17:02]
3. GUS-Spiele: Aserbaidschanische Männer-Fechtteam belegt dritten Platz
- 04.10.2025 [16:32]
AzMIU wird Mitglied internationalen Hochschulkonsortiums
- 04.10.2025 [16:04]
3. GUS-Spiele: Aserbaidschanische Boxerin gewinnt Silber
- 04.10.2025 [15:54]
Aserbaidschan gewinnt weiteres Gold bei den 3. GUS-Spielen
- 04.10.2025 [15:51]
Aserbaidschanische Eiskunstläuferin bricht Olympischen Rekord
- 04.10.2025 [15:43]
Aserbaidschanisches Chovkan-Team erreicht das Finale der 3. GUS-Spiele
- 04.10.2025 [15:31]
Heute werden 11 Sportarten bei den GUS-Spielen ausgetragen
- 04.10.2025 [14:15]
Aserbaidschans Perspektiven im QS World University Ranking erörtert
- 04.10.2025 [13:54]
Im Nizami-Filmtheater Premiere des Spielfilms „Taghiyev: Sona“ stattgefunden
- 04.10.2025 [13:12]
Preis von Azeri Light kostet fast 69 US-Dollar
- 04.10.2025 [12:26]
Treffen mit Delegation aus Kasachstan im Agrarforschungszentrum
- 04.10.2025 [12:03]
Dorf Sim: Neuer Tourismus-Hotspot im Süden
- 04.10.2025 [12:01]
Baumpflanzaktion in Siedlung Muschfigabad durchgeführt
- 04.10.2025 [10:13]
Heute ist der Tag der Stadt Jabrayil
- 04.10.2025 [09:00]
Präsident Ilham Aliyev: Die türkische Welt ist unsere Familie!
- 04.10.2025 [00:57]
Zwei weitere Medaillen für Aserbaidschan bei den GUS-Spielen
- 03.10.2025 [20:58]
Neue moderne Schule in Göytepe eröffnet
- 03.10.2025 [20:41]
3. GUS-Spiele: Aserbaidschans Karate-Team gewinnt neun Medaillen
- 03.10.2025 [20:22]
3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Freistilringer gewinnt Bronze
- 03.10.2025 [19:56]
Chikungunya-Virus breitet sich in Italien weiter aus
- 03.10.2025 [17:46]
Aserbaidschanischer Turner feiert seine Goldmedaille bei den 3. GUS-Spielen
- 03.10.2025 [15:33]
Ölpreis an Börsen legt zu
- 03.10.2025 [13:28]
Tesla erzielt Verkaufsrekord dank auslaufender Elektroprämie
- 03.10.2025 [13:19]
Aserbaidschans Präsident: Deutschland ist ein wichtiger Partner für uns
- 03.10.2025 [12:19]
Europa League: VfB Stuttgart verliert in Basel
- 03.10.2025 [11:55]
Aktueller Preis Azeri Light in US-Dollar
- 03.10.2025 [11:03]
GUS-Spiele: Erste Medaillengewinner im Trampolinturnen stehen fest
- 02.10.2025 [21:03]
GUS-Spiele: Sechs aserbaidschanische Boxerinnen im Finale
- 02.10.2025 [20:41]
Aserbaidschanisches Badminton-Team belegt dritten Platz bei den GUS-Spielen
- 02.10.2025 [20:36]
Aserbaidschan und Japan führen politische Konsultationen durch
- 02.10.2025 [20:08]
3. GUS-Spiele: Medienvertreter besuchen Schuscha und Khankendi im Rahmen
- 02.10.2025 [18:22]
Aserbaidschanisches Schwimmteam gewinnt 13 Medaillen bei den 3. GUS-Spielen
- 02.10.2025 [17:51]
Tote bei Messerangriff auf Synagoge bei Manchester
- 02.10.2025 [17:28]
Präsident Ilham Aliyev gratuliert FC Qarabağ
- 02.10.2025 [16:09]
Champions League: FC Barcelona setzt seine PSG-Krise fort
- 02.10.2025 [15:10]
3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Schwimmer holt Gold
- 02.10.2025 [13:39]
12.000 Jahre alte Felsmalereien in Saudi-Arabien entdeckt
- 02.10.2025 [12:42]
Preis für Azeri Light gesunken
- 02.10.2025 [12:13]
Weltmarkt: Ölpreise gestiegen
- 02.10.2025 [10:38]
Madagaskar: Proteste gegen Stromausfälle und Armut
- 01.10.2025 [20:40]
Aserbaidschan und FAO erörtern Umweltfragen
- 01.10.2025 [20:27]