Aserbaidschans Badminton-Team schließt GUS-Spiele mit Silber und sechs Bronzemedaillen ab

Baku, 5. Oktober, AZERTAC

Die aserbaidschanische Badmintonspielerin Leyla Jamalzade gewann Silber bei den 3. GUS-Spielen.

Im spannenden Einzelfinale traf Jamalzade auf die Russin Marina Tarasova, unterlag jedoch mit 0:2 und sicherte sich damit den verdienten zweiten Platz sowie die Silbermedaille.

Zuvor hatte unsere Badminton-Nationalmannschaft bei den 3. GUS-Spielen bereits sechs Bronzemedaillen gewonnen. Damit schloss das aserbaidschanische Team das Turnier insgesamt mit sieben Medaillen.

Es sei angemerkt, dass die Badmintonwettkämpfe der 3. GUS-Spiele heute zu Ende gehen.