Aserbaidschans Premierminister Ali Asadov trifft serbische Parlamentspräsidentin

Baku, 24. September, AZERTAC

Am 24. September hat sich der Premierminister der Republik Aserbaidschan Ali Asadov mit der zu einem offiziellen Besuch in Aserbaidschan weilenden Präsidentin der Nationalversammlung Serbiens Ana Brnabić getroffen.

Bei dem Treffen wurde die Entwicklung der strategischen Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und Serbien gewürdigt.

Beide Seiten betonten, dass ein aktiver politischer Dialog zwischen den beiden Ländern etabliert worden sei. Aserbaidschan und Serbien unterstützten sich kontinuierlich in internationalen Organisationen, insbesondere in Fragen der territorialen Integrität und Souveränität.

Die Bedeutung der parlamentarischen Zusammenarbeit für die Entwicklung der zwischenstaatlichen Beziehungen wurde hervorgehoben. Es wurde festgestellt, dass die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern sowohl im bilateralen Rahmen als auch im Rahmen internationaler parlamentarischer Plattformen sehr effektiv ist.

Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die Perspektiven der Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Serbien in den Bereichen Handel und Wirtschaft, Investitionen, Öl und Gas, grüne Energie, Verkehr, Humanitäres und weiteren Sektoren.