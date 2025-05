Aserbaidschans Staats- und Regierungsbeamte besuchen Grabmal von Nationalleader Heydar Aliyev

Baku, 10. Mai, AZERTAC

Heute ist der 102. Geburtstag vom Architekten und Gründer des modernen und unabhängigen Staates Aserbaidschan, dem weltberühmten Politiker, großen Sohn der türkischen Welt, Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev.

Zu diesem Anlass kamen der Aserbaidschans Premierminister Ali Asadov, Parlamentssprecherin Sahiba Gafarova, Leiter der Präsidialverwaltung Samir Nuriyev, andere Staats- und Regierungsbeamte, in der Ehrenallee an, um des Nationalleaders des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev zu gedenken. Sie legten Blumensträuße am Grab von Großem Leader nieder.

Man legte Blumen auch am Grabmal der hervorragenden aserbaidschanischen Ophthalmologin, der Ehegattin, Akademikerin Zarifa Aliyeva nieder.