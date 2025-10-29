Aserbaidschans Taekwondo-Kämpfer gewinnt WM-Bronze in China

Baku, 29. Oktober, AZERTAC

Der aserbaidschanische Kämpfer Gaschim Magomedov gewann bei den Taekwondo-Weltmeisterschaften 2025 in Wuxi, China, die Bronzemedaille.

Er sicherte sich die Medaille in der Gewichtsklasse bis 58 Kilogramm.

Die Taekwondo-Weltmeisterschaften 2025 in Wuxi stellten einen Rekord auf: 991 Athleten aus 179 Ländern nahmen teil. Aserbaidschan war mit neun Kämpfern vertreten.