Aserbaidschans Verteidigungsminister besucht Kasachstan
Baku, 31. Oktober, AZERTAC
Der Verteidigungsminister der Republik Aserbaidschan, Generaloberst Zakir Hasanov, weilt zu einem Arbeitsbesuch in der Republik Kasachstan, um an der Sitzung des Rates der Verteidigungsminister der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) teilzunehmen, teilte das Verteidigungsministerium mit.
Im Rahmen des Besuchs besuchten Generaloberst Hasanov und die Militärführungen der teilnehmenden Länder den Park der 28 Panfilov Gardisten und legten einen Kranz am Ewigen Feuer nieder.
Bei der in Almaty abgehaltenen Sitzung wurden aktuelle Fragen der militärischen Zusammenarbeit und künftige Aufgaben erörtert.
Der Besuch endete mit der Unterzeichnung von Dokumenten.
