Assistent des aserbaidschanischen Präsidenten trifft Berater des deutschen Bundeskanzlers

Baku, 15. Oktober, AZERTAC

Der Assistent des Präsidenten von Aserbaidschan, Leiter der Abteilung für außenpolitische Angelegenheiten des Präsidialamtes Hikmat Hajiyev hat sich in Berlin mit Günter Sautter, dem außen- und sicherheitspolitischen Berater des deutschen Bundeskanzlers, getroffen.

Wie AZERTAC berichtet, hat der Assistent des Präsidenten diese Information auf der Plattform (ehemals Twitter) geteilt.

In seinem Beitrag erklärte Hikmat Hajiyev, dass während des Treffens bilaterale und regionale Fragen zwischen den beiden Ländern erörtert wurden. Er fügte hinzu: „Die neue Friedensphase in der Region eröffnet weitreichende Möglichkeiten für die Entwicklung unserer Beziehungen und der Zusammenarbeit mit der Europäischen Union.“