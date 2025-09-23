Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

POLITIK

Außenminister Aserbaidschans und Armeniens treffen sich in New York

Außenminister Aserbaidschans und Armeniens treffen sich in New York

Baku, 23. September, AZERTAC

Am 22. September haben sich der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov und der armenische Außenminister Ararat Mirzoyan im Rahmen der UN-Generalversammlung in New York getroffen.

Im Anschluss an die Ergebnisse des Friedensgipfels vom 8. August 2025 in Washington erörterten die Minister mögliche nächste Schritte zur Weiterentwicklung der Friedensagenda.

Beide Seiten einigten sich darauf, den Dialog fortzusetzen.

Nachricht in sozialen Medien teilen

Folgen Sie uns auf Social

Weitere News der Rubrik

Weitere 20 binnenvertriebene Familien im Bezirk Latschin angesiedelt
  • 23.09.2025 [17:47]

Weitere 20 binnenvertriebene Familien im Bezirk Latschin angesiedelt

Aserbaidschan und Iran erörtern regionale Sicherheitsfragen
  • 23.09.2025 [17:23]

Aserbaidschan und Iran erörtern regionale Sicherheitsfragen

Premierminister Ali Asadov trifft türkischen Bildungsminister
  • 23.09.2025 [17:16]

Premierminister Ali Asadov trifft türkischen Bildungsminister

Aserbaidschan und Türkei unterzeichnen Protokolle zur Bildungszusammenarbeit
  • 23.09.2025 [16:35]

Aserbaidschan und Türkei unterzeichnen Protokolle zur Bildungszusammenarbeit

Gründerin und Leiterin von IDEA Leyla Aliyeva und Arzu Aliyeva besuchen Ausstellung „Schätze hinter den Türen Anatoliens“ in New York
  • 23.09.2025 [16:12]

Gründerin und Leiterin von IDEA Leyla Aliyeva und Arzu Aliyeva besuchen Ausstellung „Schätze hinter den Türen Anatoliens“ in New York

API-Holding und SOCAR unterzeichnen Vereinbarung über den Verkauf der IP-Group
  • 23.09.2025 [16:07]

API-Holding und SOCAR unterzeichnen Vereinbarung über den Verkauf der IP-Group

Eröffnungszeremonie des Nasimi-Festivals im Heydar Aliyev Zentrum
  • 23.09.2025 [15:42]

Eröffnungszeremonie des Nasimi-Festivals im Heydar Aliyev Zentrum

Iranischer Präsident trifft Delegation um aserbaidschanischen Vizepremierminister
  • 23.09.2025 [12:10]

Iranischer Präsident trifft Delegation um aserbaidschanischen Vizepremierminister

Große Rückkehr: 20 Flüchtlingsfamilien aus Latschin kehren in ihre Heimatstadt zurück VIDEO
  • 23.09.2025 [11:18]

Große Rückkehr: 20 Flüchtlingsfamilien aus Latschin kehren in ihre Heimatstadt zurück VIDEO

Weitere 20 binnenvertriebene Familien im Bezirk Latschin angesiedelt

  • [17:47]

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva treffen im UN-Hauptquartier ein

  • [17:31]

Aserbaidschan und Iran erörtern regionale Sicherheitsfragen

  • [17:23]

Premierminister Ali Asadov trifft türkischen Bildungsminister

  • [17:16]

Aserbaidschan und Türkei unterzeichnen Protokolle zur Bildungszusammenarbeit

  • [16:35]

Gründerin und Leiterin von IDEA Leyla Aliyeva und Arzu Aliyeva besuchen Ausstellung „Schätze hinter den Türen Anatoliens“ in New York

  • [16:12]

Aktueller Ölpreis

  • [16:11]

API-Holding und SOCAR unterzeichnen Vereinbarung über den Verkauf der IP-Group

  • [16:07]

Eröffnungszeremonie des Nasimi-Festivals im Heydar Aliyev Zentrum

  • [15:42]

Goldpreis auf dem Weltmarkt um bis zu 14 Dollar gestiegen

  • [15:27]

Taifun Ragasa - Stärkster Sturm des Jahres: Mehr als 300.000 Menschen in Guangdong evakuiert

  • [13:50]

Aserbaidschan und China prüfen Kooperation in Bereichen grüne Energie, Infrastruktur und Industrie

  • [13:20]

Hongkong bereitet sich auf den Supertaifun Ragasa vor

  • [13:03]

Außenminister Aserbaidschans und Armeniens treffen sich in New York

  • [12:31]

Iranischer Präsident trifft Delegation um aserbaidschanischen Vizepremierminister

  • [12:10]

Preis von Azeri Light nachgegeben

  • [11:23]
Große Rückkehr: 20 Flüchtlingsfamilien aus Latschin kehren in ihre Heimatstadt zurück VIDEO

Große Rückkehr: 20 Flüchtlingsfamilien aus Latschin kehren in ihre Heimatstadt zurück VIDEO

Dembélé gewinnt Ballon d'Or

  • [10:47]
„Blackstone“ ist an Ausweitung der Zusammenarbeit mit Aserbaidschan interessiert VIDEO

„Blackstone“ ist an Ausweitung der Zusammenarbeit mit Aserbaidschan interessiert VIDEO

Präsident Ilham Aliyev trifft in New York den Vorsitzenden und CEO von „Neuberger Berman“ VIDEO

Präsident Ilham Aliyev trifft in New York den Vorsitzenden und CEO von „Neuberger Berman“ VIDEO

Präsident Ilham Aliyev trifft in New York CEO von „Brookfield Asset Management“ VIDEO

Präsident Ilham Aliyev trifft in New York CEO von „Brookfield Asset Management“ VIDEO

Präsident Ilham Aliyev in New York eingetroffen, um an der 80. Sitzung der UN-Generalversammlung teilzunehmen VIDEO

Präsident Ilham Aliyev in New York eingetroffen, um an der 80. Sitzung der UN-Generalversammlung teilzunehmen VIDEO

Armenische Bürger fordern Befragung von Paschinjan und OSZE-Vertretern vor Gericht VIDEO

Armenische Bürger fordern Befragung von Paschinjan und OSZE-Vertretern vor Gericht VIDEO

Baku richtet 3. Sicherheitsforum aus

  • 22.09.2025 [19:46]

Minister: Italien ist Aserbaidschans wichtigster Handels- und Wirtschaftspartner

  • 22.09.2025 [18:37]

Chinesische Botschafterin: China unterstützt Mittlerem Korridor durch Aserbaidschan und Sangesur-Korridor

  • 22.09.2025 [18:27]

Pfizer offenbar vor Übernahme von Abnehmspezialist Metsera

  • 22.09.2025 [18:09]

Aserbaidschan und VAE entwickeln moderne Uferzone am Boyukshor-See im Wert von 5 Milliarden US-Dollar

  • 22.09.2025 [17:53]

Regionaldirektorin: Weltbank unterstützt Aserbaidschans Initiativen zum Mittleren Korridor

  • 22.09.2025 [17:47]

Nouriel Roubini: Aserbaidschan reagiert auf globale Herausforderungen

  • 22.09.2025 [17:09]

Generalstabschef der aserbaidschanischen Streitkräfte besucht Belarus

  • 22.09.2025 [16:45]

Erstes offizielles Schwimmen seit 1927 – Hunderte Menschen wagen sich in Chicago River

  • 22.09.2025 [15:59]

Bildungsminister Amrullayev: Aserbaidschanische Schule wird ab dem nächsten Schuljahr in Istanbul eröffnet

  • 22.09.2025 [15:41]

Präsident Ilham Aliyev: Die Strafverfolgungsbehörden gelten ebenfalls als Wächter der staatlichen Souveränität

  • 22.09.2025 [13:01]

Internationale Gewässer: Uno-Schutzabkommen der Hochsee kann in Kraft treten

  • 22.09.2025 [12:58]

Präsident: Heute hat sich Wirtschaftswachstum in Aserbaidschan zu einem langanhaltenden stabilen Trend entwickelt

  • 22.09.2025 [12:52]

Quarantäneregime in Aserbaidschan bis 1. Januar 2026 verlängert

  • 22.09.2025 [12:45]

Präsident: Unsere Energiepolitik spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung der internationalen wirtschaftlichen Position Aserbaidschans

  • 22.09.2025 [12:39]

Präsident Ilham Aliyev: Günstige geographische Lage Aserbaidschans macht unser Land zu einem strategischen Zentrum der regionalen Wirtschaftspolitik

  • 22.09.2025 [12:32]

Präsident Ilham Aliyev: Die aserbaidschanische Wirtschaft steht auf solidem und fundamentalem Fundament

  • 22.09.2025 [12:28]

Fußball-Bundesliga: Siege für Dortmund und Union Berlin, Unentschieden zwischen Leverkusen und Mönchengladbach

  • 22.09.2025 [12:22]

Film: Christopher Nolan ist neuer Präsident der US-Regiegewerkschaft

  • 22.09.2025 [12:20]

Asien: Philippinen, Taiwan und China bereiten sich auf heftigen Taifun vor

  • 22.09.2025 [12:16]

Erstes Internationales Investitionsforum in Baku eröffnet

  • 22.09.2025 [12:10]

Torhungriger FC Barcelona siegt deutlich

  • 22.09.2025 [11:05]

Ruandas Präsident Paul Kagame beendet seinen Besuch in Aserbaidschan

  • 21.09.2025 [18:09]

Verteidigungsministerium präsentiert Video-Rückblick auf Ereignisse letzter Woche

  • 21.09.2025 [17:57]

Bremen: Uzeyir Hajibeylis Jubiläum mit Konzert gefeiert

  • 21.09.2025 [17:56]

Aserbaidschan nimmt erstmals am internationalen Gesangswettbewerb „Silk Way Star“ in Astana teil

  • 21.09.2025 [17:16]

Aserbaidschanischer Para-Schwimmer wird Weltmeister

  • 21.09.2025 [17:01]

Max Verstappen gewinnt Formel-1-Rennen in Aserbaidschan

  • 21.09.2025 [16:51]

WM in Zagreb: Aserbaidschanischer griechisch-römischer Ringer erneut im Finale

  • 21.09.2025 [12:57]

Formel 2: Sieger des Hauptrennens des Grand Prix von Aserbaidschan steht fest

  • 21.09.2025 [12:34]

Formel 1: Das Rennen um den Grand Prix von Aserbaidschan 2025

  • 21.09.2025 [12:23]

Aserbaidschans griechisch-römischer Ringer ist Weltmeister

  • 20.09.2025 [23:23]

Türkisches Verteidigungsministerium gratuliert Aserbaidschan zum Tag der staatlichen Souveränität

  • 20.09.2025 [19:36]

Sieger des Sprintfinales beim F 2 GP Aserbaidschan ausgezeichnet

  • 20.09.2025 [19:25]

29 weitere binnenvertriebene Familien in Kelbadschar erhalten Wohnungsschlüssel

  • 20.09.2025 [19:18]

Bus von Nachitschewan nach Baku stürzt in eine Schlucht – 16 Verletzte

  • 20.09.2025 [19:03]

Formel 1: Verstappen gewinnt Qualifying in Baku

  • 20.09.2025 [18:56]

Eldaniz Azizli gewinnt siebte WM-Medaille und stellt neuen Rekord im aserbaidschanischen Ringen auf

  • 20.09.2025 [18:40]

Präsident Paul Kagame: Es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen Ruanda und Aserbaidschan

  • 20.09.2025 [17:31]

Präsident von Aserbaidschan: Ruanda unterstützte unsere zahlreichen Initiativen zur Stärkung der Solidarität in der Bewegung der Blockfreien

  • 20.09.2025 [17:28]

Ruandas Präsident informiert sich vor Ort über „ASAN Xidmət“

  • 20.09.2025 [17:13]

Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan und Ruanda sind gute Partner und Freunde

  • 20.09.2025 [17:05]
Zwischen Aserbaidschan und Ruanda unterzeichnete Dokumente ausgetauscht – Präsidenten traten vor die Presse AKTUALISIERT VIDEO

Zwischen Aserbaidschan und Ruanda unterzeichnete Dokumente ausgetauscht – Präsidenten traten vor die Presse AKTUALISIERT VIDEO

Qualifying beim Großen Preis von Aserbaidschan in der Formel 1 gestartet

  • 20.09.2025 [16:15]

Neuer Formel-1-Vertrag bis 2030 für Aserbaidschan

  • 20.09.2025 [15:58]
Präsident Ilham Aliyev hält erweitertes Treffen beim Arbeitsmittagessen in Baku mit seinem ruandischen Amtskollegen ab AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Ilham Aliyev hält erweitertes Treffen beim Arbeitsmittagessen in Baku mit seinem ruandischen Amtskollegen ab AKTUALISIERT VIDEO

Formel 1: Sprintrennen in Baku gestartet

  • 20.09.2025 [15:25]

Lando Norris gewinnt 3. Freies Training in Baku

  • 20.09.2025 [15:22]

Große Rückkehr: Weitere 29 ehemalige binnenvertriebene Familien kehren nach Kelbadschar zurück

  • 20.09.2025 [15:11]

In Ordubad Schnee gefallen

  • 20.09.2025 [13:19]
Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev führt Vieraugengespräch mit seinem ruandischen Kollegen VIDEO

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev führt Vieraugengespräch mit seinem ruandischen Kollegen VIDEO

Offizieller Empfang des ruandischen Präsidenten in Baku VIDEO

Offizieller Empfang des ruandischen Präsidenten in Baku VIDEO

Ruandas Präsident besucht Märtyrerallee in Baku

  • 20.09.2025 [12:52]

F 1 GP Aserbaidschan: 3. Freies Training gestartet

  • 20.09.2025 [12:43]

Präsident von Ruanda Paul Kagame besucht Ehrenmal und ehrt Andenken an Nationalleader Heydar Aliyev

  • 20.09.2025 [12:33]

Mehriban Aliyeva postet zum Tag der Nationalen Souveränität

  • 20.09.2025 [12:04]

20. September – Tag der Städte Khankendi, Chodschali, Chodschawänd und Aghdara

  • 20.09.2025 [11:04]

Formel 2 Aserbaidschan GP 2025: Heute findet das Sprint-Rennen statt

  • 20.09.2025 [10:50]

Präsident Ilham Aliyev veröffentlicht Beitrag zum Tag der staatlichen Souveränität

  • 20.09.2025 [10:25]

AZERTAC y AMADA implementarán proyectos conjuntos

  • 19.09.2025 [23:34]

Formel-1-GP von Aserbaidschan 2025: Siegerpokal dem „Land der Feuer“ gewidmet

  • 19.09.2025 [20:42]

Baku und Kuala Lumpur erörtern Aussichten für Zusammenarbeit

  • 19.09.2025 [20:27]

Aserbaidschans Außenminister trifft neue französische Botschafterin

  • 19.09.2025 [20:15]

Ruandas Präsident Paul Kagame zu einem offiziellen Besuch in Aserbaidschan eingetroffen

  • 19.09.2025 [20:07]

Präsident Ilham Aliyev: Jüdische Gemeinde hat einen besonderen Platz in Aserbaidschan

  • 19.09.2025 [19:36]

Qualifying: Crawford sichert sich Pole Position in Baku nach spätem Rotem Flagge

  • 19.09.2025 [19:18]

Lewis Hamilton gewinnt 2. Training des Aserbaidschan Grand Prix

  • 19.09.2025 [18:13]

2. Freies Training in Baku zum F1-GP von Aserbaidschan begonnen

  • 19.09.2025 [17:03]

Formel-1-Piloten bereiten in Baku Qutab zub- FOTOS

  • 19.09.2025 [16:19]

Formel 2 Aserbaidschan GP 2025: Amerikanischer Pilot gewinnt Qualifying

  • 19.09.2025 [15:58]

Formel-2: In Baku Qualifying begonnen

  • 19.09.2025 [15:55]

Lando Norris gewinnt 1. Freies Training in Baku

  • 19.09.2025 [15:32]

Mittelmeer: Türkei und Ägypten halten gemeinsame Militärübungen ab

  • 19.09.2025 [14:40]

Vor UNO-Klimakonferenz: EU-Umweltminister beschließen Notlösung im Streit um Klimaziele bis 2035

  • 19.09.2025 [13:48]

Goldpreis auf dem Weltmarkt um bis zu 10 Dollar gestiegen

  • 19.09.2025 [12:56]

Niedrige Ölpreise an den Weltbörsen

  • 19.09.2025 [12:27]

Preis für aserbaidschanisches Öl gesunken

  • 19.09.2025 [11:11]