Außenminister Bayramov trifft sich mit seinem türkischen Amtskollegen in Gabala

Baku, 7. Oktober, AZERTAC

Jeyhun Bayramov, der Außenminister Aserbaidschans, traf sich am 6. Oktober am Rande der Tagung des Rates der Außenminister der Organisation der Turkstaaten (OTS) in Gabala (Aserbaidschan) mit seinem türkischen Amtskollegen Hakan Fidan.

Während des Treffens zeigten die Chefdiplomaten der beiden Bruderländer sich zufrieden, dass die auf der Brüderlichkeit zwischen Aserbaidschan und der Türkei basierenden Allianzbeziehungen auf allen Ebenen und Plattformen erfolgreich fortgeführt werden, wie AZERTAC unter Berufung auf den Pressedienst des Außenministeriums mitteilte.

Die zentralen Themen der Partnerschaftsagenda in den Bereichen Politik und Sicherheit, Wirtschaft und Handel, Energie, Verkehr und Kommunikation wurden erörtert.

Die Bedeutung der Fortsetzung gemeinsamer Aktivitäten und gegenseitiger Unterstützung im Rahmen regionaler und internationaler Organisationen, insbesondere der Organisation der Turkstaaten, wurde hervorgehoben.

Darüber hinaus wurden weitere Fragen von beiderseitigem Interesse besprochen.

