Außenminister von Aserbaidschan und Pakistan führen Telefonat

Baku, 11. Oktober, AZERTAC

Am 11. Oktober fand ein Telefongespräch zwischen dem Außenminister Aserbaidschans, Jeyhun Bayramov, und dem stellvertretenden Premierminister Pakistans sowie Außenminister, Muhammad Ishaq Dar, statt.

Laut Mitteilung des Pressedienstes des Außenministeriums gegenüber AZERTAC wurden im Laufe des Telefongesprächs die bestehenden und zukünftigen strategischen Partnerschaften zwischen beiden Ländern, die regionale Sicherheit, insbesondere die Lage im Nahen Osten sowie Fragen im Zusammenhang mit dem vereinbarten Waffenstillstand in Gaza erörtert.